Радиопрограмму, в которой оскорбили украинок, закрыли

Утренняя радиопрограмма «Poranny WF» на варшавском радио «Eska Rock» со скандальными журналистами Михалом Фигурским и Кубой Воевудским, которые несколько дней назад оскорбили в эфире украинских заробитчанок, прекратила свое существование. Об этом сообщает “Польское радио”.

В сообщении отмечается, что решение о закрытии программы приняло в понедельник правление этой частной радиостанции. При этом радио цитирует заявление радиостанции «Eska Rock»: «Правление радиостанции выражает сожаление в связи с ситуацией, которая произошла во время утреннего эфира 12 июня 2012 года. У всех, кто почувствовал себя оскорбленным выступлением наших радиоведущих, мы искренне просим прощение».

Как сообщал УНИАН, двое известных польских журналистов Куба Воевудский и Михал Фигурский в программе "Wojewodzki Figurski Poranny WF" позволили себе непристойные шутки о гражданках Украины. В прямом эфире слушатели услышали такие шутки: «Если бы моя украинка была хоть немного лучше, я бы ее еще изнасиловал. – А я даже не знаю, как выглядит моя, потому что она постоянно на коленях!».

Польский Совет этики СМИ признал такие слова М.Фигурского и К.Воевудского проявлением ксенофобии, грубости и языка ненависти. Совет этики СМИ призывает выразить позицию по этому делу Польский национальный совет радио и телевидения.

В понедельник УЕФА приняло решение, что М.Фигурский уже не будет развлекать публику во время полуфинального матча Евро-2012 в Варшаве на Национальном стадионе.

Одно из отделений прокуратуры Варшавы начало расследование по делу высказываний в радиоэфире М.Фигурского и К.Воевудского. Прокуроры проверят, не было ли проявлений пренебрежительного отношения к группе людей на национальной почве. За подобное пренебрежительное поведение можно получить до 3 лет заключения.

На объявление выводов следствия у прокуратуры есть 30 дней.