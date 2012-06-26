Москва. УЕФА инициировал дело против болельщиков России и Испании за проявления расизма.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«УЕФА инициировал дело против Футбольной федерации Испании, чьи болельщики обвиняются в проявлении расизма во время матча группового этапа против Италии, который 10 июня состоялся в Гданьске. Российским болельщикам и Российскому футбольному союзу вменяются в вину аналогичные нарушения во время матча против чехов, который был сыгран 8 июня во Вроцлаве», - говорится в сообщении.

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит поведение болельщиков сборных Испании и России 28 июня.