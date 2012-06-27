Чернобыльцы обещают возобновить акции протеста осенью

Чернобыльцы обещают осенью возобновить акции протеста, если их требования к правительству не будут выполнены.

Как сообщает «КоммерсантЪ - Украина» (№ 99 от 27 июня), об этом они заявили во время I Всеукраинского съезда ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 26 июня.

Делегаты съезда заявили, что недовольны постановлением правительства, определяющим размер пенсий ликвидаторов. Они считают, что документ противоречит закону о социальной защите чернобыльцев, который устанавливает более значительные размеры компенсаций.

Так, согласно постановлению Кабинета министров № 1210 от 23 ноября 2011 года, в основу расчета пенсий положена зарплата, получаемая ликвидаторами на ЧАЭС или в ведомствах, сотрудниками которых они числились.

Чернобыльцы считают, что данным постановлением был нарушен Закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы". В нем предусматривался размер пенсии для инвалидов-ликвидаторов I группы - не ниже 10 минимальных пенсий по возрасту, II группы - не ниже 8 минимальных пенсий по возрасту и III группы - не ниже 6 минимальных пенсий по возрасту (минимальная пенсия в настоящее время составляет 838 грн).

Участники съезда приняли обращение к Кабмину с требованием привести постановление № 1210 в соответствие с законом о социальной защите чернобыльцев.

Ликвидаторы заявили, что если эти и ряд других требований не будут выполнены, осенью они будут проводить акции протеста.