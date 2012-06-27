Для выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР в июне выделено 1,5 млрд грн

Для проведения компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка СССР из госбюджета в июне было выделено 1,5 млрд грн, в июле планируется выделить также 1,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Татьяна Сысоева на брифинге в среду.

В свою очередь заместитель главы правления «Ощадбанка» Антон Тютюн заявил, что на сегодня 42% вкладчиков, зарегистрированных в реестре, уже прошли актуализацию, а 12% уже получили вклады.

Напомним, с 1 июня 2012 года начались выплаты вкладчикам советского Сбербанка в отделениях «Ощадбанка». Вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году.

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