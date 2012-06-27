Лукашенко будет 1 июля на финальном матче Евро-2012 в Киеве

Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению своего украинского коллеги Виктора Януковича посетит 1 июля финальный матч Чемпионата Европы по футболу, который состоится в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«1 июля глава государства Александр Лукашенко посетит Киев, будет встреча с Виктором Федоровичем», - сказал В.Величко.

По его словам, визит носит рабочий характер, однако белорусская сторона запросила официальную встречу, на которой, в соответствии с текстом приглашения В.Януковича, планируется обсудить актуальные вопросы.

В то же время белорусский посол подчеркнул, что посещение финального матча Евро-2012 является главной целью визита А.Лукашенко в Киев.