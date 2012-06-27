Президенты Украины и Польши встретятся в Киеве в день финала Евро-2012

Президенты Украины и Польши Виктор Янукович и Бронислав Коморовский встретятся в Киеве 1 июля, в день финального матча Чемпионата Европы по футболу, который проводится в Украине и Польше.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

В.Янукович и Б.Коморовский также посмотрят финальный матч Евро-2012, который состоится на стадионе НСК «Олимпийский».

Как сообщал УНИАН, В.Янукович 8 июня в Польше принимал участие в церемонии открытия Евро-2012 и посетил первый матч турнира между сборными командами Польши и Греции на стадионе «Национальный» в Варшаве.