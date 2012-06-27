Янукович подписал закон о возвращении средств вкладчикам Сбербанка СССР и Укргосстраха

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На основании этого закона устанавливаются обязательства государства перед гражданами Украины, которые в результате обесценивания утратили денежные сбережения, помещенные в период до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги, приобретенные в учреждениях Сберегательного банка СССР, которые действовали на территории Украины, в том числе облигации Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР.

Компенсации подлежат также денежные сбережения граждан Украины, помещенные в учреждения Сберегательного банка Украины и бывшего Укргосстраха на протяжении 1992 - 1994 годов и которые находились на счетах указанных учреждений не менее одного полного календарного года в период 1992 - 1995 годов.

Действие закона распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые по состоянию на 2 января 1992 года имели сбережения в учреждениях Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, действовавших на территории Украины.

Компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится, начиная с 1997 года в денежной форме за счет средств государственного бюджета Украины и в других формах в соответствии с законодательством.

Компенсация потерь от обесценивания денежных сбережений, помещенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги, приобретенные в таких учреждениях, проводится их владельцам в наличной или безналичной форме через учреждения Ощадного банка Украины после внесения в информационно-аналитическую систему “Реестр вкладчиков сбережений граждан” сведений о них, необходимых для идентификации вкладчика во время открытия счета. Обслуживание граждан, связанное с внесением указанных сведений, осуществляется бесплатно.

Средства для компенсации сбережений граждан определяются в госбюджете Украины отдельной статьей.

Порядок проведения компенсации, в том числе перечисление денег, предусмотренных в государственном бюджете Украины, учреждениям Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха определяется Кабинетом министров Украины.

Кабмин может привлекать для проведения компенсационных выплат внебюджетные средства, в том числе средства, привлеченные в госбюджет через специальные налоги, установленные законами Украины, а также от осуществления операций с государственными ценными бумагами.

Погашение восстановленных сбережений граждан, помещенных в ценные бумаги, осуществляется на общих основаниях в соответствии с суммами, определенными в госбюджете.

Сбережения возвращаются поэтапно, в зависимости от суммы вклада в пределах средств, предусмотренных для этого государственным бюджетом на текущий год. Перечень групп вкладчиков и порядок проведения выплат проиндексированных денежных сбережений, а также объем выплат, в пределах средств, предусмотренных госбюджетом, устанавливаются правительством.

В случае смерти вкладчика наследники или другие лица, представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или общественных организаций, которые взяли на себя организацию похорон, могут при условии предъявления сберегательной книжки или страхового свидетельства вкладчика и свидетельства о его смерти получить в учреждениях Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха по местонахождению вклада или страхового взноса часть проиндексированного вклада или страхового взноса для организации похорон и проведения необходимых в соответствии с национальными традициями поминально-ритуальных мероприятий, размер которой определяется Кабмином, но не меньше размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме некоторых положений, которые вступают в силу с 1 января 2013 года.

Переходными положениями закона также предусмотрено, что в 2012 году в случае смерти вкладчика наследники или другие лица, представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или общественных организаций, которые взяли на себя организацию похорон, могут при условии предъявления сберегательной книжки или страхового свидетельства вкладчика и свидетельства о его смерти получить в учреждениях Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха по местонахождению вклада или страхового взноса часть проиндексированного вклада или страхового взноса, размер которой определяется Кабинетом министров, для организации похорон и проведения необходимых в соответствии с национальными традициями поминально-ритуальных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 7 июня.