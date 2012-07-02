Тигипко предлагает ВР на этой неделе рассмотреть законопроект о налоге на богатство

Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей Тигипко предлагает парламенту на этой неделе рассмотреть законопроект по налогообложению богатства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Тигипко заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов.

«У меня только одно предложение – сегодня в Верховной Раде есть четыре законопроекта, которые прописывают изменения в законы, касающиеся налогообложения богатства. У меня предложение – можно рассмотреть их и сделать следующий шаг вперед. Окончательно будет трудно это принять, но следующий шаг можно было бы сделать. И если будет возможность, рассмотреть этот вопрос на этой неделе», - сказал С.Тигипко.

В то же время, председатель Верховной Рады Владимир Литвин отметил, что депутаты могут принять один из этих законопроектов за основу.

«Насколько я знаю, комитет не рассматривал этот вопрос, там возникли споры, по этому поводу мнения разделились. Или примем какой-то за основу, или нужно создать нормальную серьезную рабочую группу, которая серьезно работала бы над этим вопросом не под выборы, а для страны», - отметил спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению богатства и предметов роскоши», согласно которому предлагается облагать налогом квартиры общей площадью более 200 кв. м по ставке 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м (размер минимальной заработной платы на сегодняшний день составляет 1094 грн), другую недвижимость больших площадей, автомобили, суда, самолеты и вертолеты, ювелирные изделия и пр.