Янукович: актуальная задача 2012 года - ускорение реформы экономики и социальной системы

Актуальной задачей 2012 года является ускорение реформирования национальной экономики и социальной системы, отметил Президент Украины Виктор Янукович во вступительном слове к ежегодному посланию в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства подчеркнул, что базовыми приоритетами в этом процессе должны стать обеспечение стабильного экономического роста в непростых мировых условиях, повышение социальных стандартов, увеличение реальных доходов работающих и общее улучшение качества жизни граждан.

Первоочередное значение в контексте перестройки социально-экономической сферы, по мнению Президента, приобретают дальнейшая структурная трансформация национальной экономики, повышение ее конкурентоспособности и стойкости к спадам мировой конъюнктуры.

«Это, прежде всего, предусматривает содействие развитию предпринимательства. Создание свободной среды для раскрытия предпринимательского потенциала общества, либерализация и дерегулирование предпринимательской деятельности должны оставаться стержнем экономических реформ», - подчеркнул В.Янукович.

Президент выразил убеждение, что улучшение бизнес-климата будет стимулировать рост экономики, развитие внутреннего рынка, создание новых рабочих мест.

В то же время, по его мнению, снятие административных преград и повышение правовых гарантий института собственности положительно повлияет на привлечение внутренних и внешних инвестиций. Кроме того, снижение административного и фискального давления на субъектов предпринимательства будет способствовать дальнейшей детенизации экономики и повышению доходов государственного бюджета, говорится во вступительном слове.