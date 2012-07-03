Янукович называет важной реформу системы соцобеспечения и защиты граждан

Реформа системы социального обеспечения и защиты граждан сегодня является безотлагательным вопросом для Украины.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во вступительном слове к ежегодному посланию к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

По убеждению В.Януковича, основными принципами социальных реформ должны стать гарантии предоставления адекватной государственной помощи тем, кто в этом действительно нуждается, рациональные социальные расходы и высокое качество социальных услуг гражданам со стороны государства.

«Соблюдение этих принципов в социальной политике государства при реализации реформ в сфере социальной защиты, здравоохранения позволит Украине приблизиться к созданию модели современной социальной рыночной экономики», – сказал Президент.

В.Янукович добавил, что преимуществами социальной рыночной экономики является высокий уровень социальных стандартов, эффективная защита прав работников, развитая система социальной защиты.

Глава государства обратил внимание на важность поддержки государством гуманитарной сферы. По его убеждению, задачами новой гуманитарной политики должны стать духовное оздоровление украинского общества, раскрытие его творческого потенциала и т.д.