В Украине уровень безработицы в I квартале снизился до 8,4%

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) в январе-марте 2012 года составил 8,4% (население в возрасте 15-70 лет), что на 0,3 п.п. меньше, чем в январе-марте 2011 года, сообщает Государственная служба статистики.

В течение I квартала т.г. уровень безработицы вырос на 0,5 п.п. (с 7,9% на конец 2011 года).

При этом уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста в январе-марте 2012 года составил 9,1% против 9,5% на конец I квартала прошлого года. Однако данный показатель вырос в I квартале т.г. на 0,5 п.п. (с 8,6%).

Так, по данным МОТ, безработными в отчетном периоде были 1,845 млн граждан (население в возрасте 15-70 лет), что на 0,08 млн человек меньше, чем в январе-марте 2011 года, и на 0,112 млн человек больше, чем на конец 2011 года.

В том числе безработными в трудоспособном возрасте в I квартале 2012 года числились 1,843 млн граждан, что на 0,079 млн человек меньше, чем в I квартале 2011 года, и на 0,111 млн человек больше, чем на конец 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил, что до конца текущего года уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократится до 7,2%.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в Украине число зарегистрированных безработных в мае 2012 г. сократилось на 4,4%, или на 21,2 тыс. человек, и на 1 июня составило 484,8 тыс. С начала года количество безработных сократилось на 0,7%, или на 18 тыс. человек (на 1 января 2012 года - 482,8 тыс. безработных).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2012 года составил 1,7% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года - 1,8%).