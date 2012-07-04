Томенко написал заявление о сложении полномочий вице-спикера

Николай Томенко написал заявление о сложении с себя полномочий заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко сообщил сегодня на брифинге в парламенте.

«Вчера я написал заявление», - сказал он.

Н.Томенко отметил, что Верховная Рада Украины превратилась из представительского органа народа в институт обслуживания политического режима Президента Виктора Януковича.

Кроме того, добавил он, принятие «языкового закона» поставило точку в существовании парламента текущего созыва.

«Имеем не парламент, а место для принятия решений в интересах одной партии, одной организованной властью преступной группировки с его бандитской ментальностью и тюремной лексикой. Поэтому дальнейшее пребывание в таком президиуме такой Верховной Рады считаю невозможным и неправильным», - сказал он.