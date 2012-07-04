Милиция применила против участников митинга под Украинским домом слезоточивый газ

Бойцы спецподразделения «Беркут» несколько раз применяли сегодня против участников митинга в защиту украинского языка под Украинским домом слезоточивый газ.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент десятки людей пытаются оказать друг другу первую медицинскую помощь, промывая глаза и ожоги, полученные от слезоточивого газа.

Также митингующие передают друг другу бутылки с водой и выбрасывают остатки амуниции, разбросанной беркутовцами. В частности, брошенный со стороны милицейской колонны спецназначения шлем, попал в корреспондента УНИАН.

Бойцы спецподразделения милиции «Беркут» покидают территорию вокруг Украинского дома, где проходит акция в защиту украинского языка и должна была состояться пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.

Протестующие радостными возгласами встретили новость о переносе пресс-конференции Президента, они скандировали: «Трус!»

После этого участники акции исполнили Государственный Гимн Украины.

Участники митинга в защиту украинского языка не планируют расходиться после сообщения о переносе пресс-конференции Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом журналистам перед зданием Украинского дома сообщил лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

Он сказал, что акция протеста обязательно будет продолжаться.

«Если мы сейчас разойдемся, он (Президент Янукович – УНИАН) через полчаса будет проводить пресс-конференцию», - сказал А.Яценюк.