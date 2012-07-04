Выведение зарплат из тени позволит повысить пенсии на 300 грн - Тигипко

Выведение заработных плат и рабочих мест из тени позволит повысить выплаты украинским пенсионерам более чем на 300 грн, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея Тигипко.

«По осторожным оценкам ученых, сейчас со 145 млрд грн фонда заработной платы не выплачивается ни копейки налогов и сборов. Между тем уплата социальных отчислений из этих средств позволила бы дополнительно повысить пенсии более чем на 300 грн каждому украинскому пенсионеру», - считает С.Тигипко.

Он отметил, что для решения этой задачи к концу нынешнего года будет принят комплекс мер по детенизации зарплат и рабочих мест.

«Налогообложение теневого фонда заработной платы увеличило бы поступления в Пенсионный фонд на 45-50 млрд грн в год. Даже если нам удастся на первом этапе легализовать только половину заработных плат и рабочих мест, находящихся в тени, это позволит повысить все пенсии на 160 грн», - подсчитал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2011 года С. Тигипко представил общественности два законопроекта о легализации заработных плат и рабочих мест. Законопроекты так и не поставили на рассмотрение парламента. Тогда же, весной 2011 года, было принято решение о разработке 5 законодательных документов с планами принять их осенью 2011 года. Однако законопроекты так и не были вынесены на рассмотрение парламента.

В июне 2012 года правительство отложило рассмотрение законопроектов о детенизации заработных плат до выборов народных депутатов осенью 2012 года.