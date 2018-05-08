Запросы работодателя и безработного: "...и вместе им никогда не сойтись"

Безработица – один из основных показателей экономического состояния страны. Ее уровень отображает ситуацию как в финансовой сфере, так и в промышленной, а главное – в социальной. Понятно, что чем он выше, тем взрывоопасней общество. В Украине, подсчеты уровня безработицы, проведенные по методологии Международной организации труда, показывают, что положение дел улучшается. Так, в первом квартале текущего года показатель составил 8,4% - на 0,3 п.п. меньше, чем в прошлом году. Между тем, по данным Госстата, в течение все того же первого квартала безработица выросла на 0,5 п.п. (с 7,9% на конец 2011 года).

По подсчетам МОТ, безработными в указанном периоде были 1,845 млн человек при населении Украины 45,6 млн. И это только зарегистрированных безработных. При этом удельный вес вакансий с минимальной заработной платой составляет 26%, в 60% регионов ситуация значительно хуже. Зачастую работодатели выставляют большие требование к профессиональной составляющей кандидатов на трудоустройство, в том числе относительно стажа, предлагая при этом минимум оплаты. Затянувшееся восстановление после кризиса, скорее, бесконечные его волны, продолжают сокращать предложения на рынке труда – к маю их в базе данных Госслужбы занятости числилось всего 444 тысячи (на 26 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года). Почти треть вакансий была сосредоточена в Киеве, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Что делается на периферии, можно только догадываться. Вот такая непростая, несмотря на оптимистический отчет МОТ, сложилась ситуация. Чтобы ликвидировать проблему, которая особенно болезненна в сегменте молодого трудоспособного населения, необходим экономический рост, на что в ближайшее время надеться не приходиться…

Согласно результатам экспресс-обзора, проведенного экспертами отдела Human Capital «Эрнст энд Янг» в Украине, в первом квартале текущего года лишь 10% компаний-участниц исследования произвели найм новых сотрудников. В основном, компании набирали персонал по категориям профессионального/административного звена (в среднем рост количества персонала по этой категории составил 5%) и среднего руководящего звена (около 3%). При этом 13% компаний провели сокращение персонала.

Во втором квартале большинство опрошенных компаний (88%) планируют не изменять количество персонала, а найм сотрудников запланировали всего 6% компаний. Наиболее дефицитными должностями в Украине на данный момент являются инженеры, технологи, IT-специалисты и IT-менеджеры, а также менеджеры по продажам и поставкам.

По данным популярного кадрового портала hh.ua, на рынке труда Украины наблюдается традиционный, но существенный дисбаланс. Лидером рынка труда является столица, где предлагают больше половины всех вакансий (58%). Остальные регионы следуют с большим отрывом. В целом пятерка самых активных регионов выглядит традиционно – Донецк, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Львов.

Западные регионы в основном находятся в нижней части списка, в то время как в восточных промышленных регионах работу предлагают значительно чаще. Так, вакансии в восточной части страны составляют 30% всего объема, в Западной - только 6%.

Рейтинг наиболее востребованных специальностей, по данным портала, остается неизменным. С большим отрывом лидирует сфера продаж, а также информационные технологии. В ТОП-5 сфер попали также маркетологи, финансисты и банковские работники. Непросто найти работу государственным служащим и специалистам в сфере безопасности.

Самые привлекательные условия труда традиционно предлагают большие международные корпорации и компании, работающие в сфере дистрибуции и торговли.

Несмотря на высокий уровень зарплат в верхнем сегменте рынка, наблюдается очень большая разница между максимальной и средней заработной платой – 3-5 тыс. грн. и 1-1,5 тыс. грн (соответственно).

Наиболее востребованы в Украине специалисты в сфере страхования, информационных технологий, представители рабочих специальностей, продавцы, специалисты в сфере автобизнеса, медики.

Больше всего рынок насыщен молодыми специалистами, руководящими кадрами, юристами и бухгалтерами.

Вот так выглядит рынок труда Украины, улучшением состояния которого озадачена власть, - Кабмином разработан в новой редакции проект Закона «О занятости населения». Профсоюзы инициативу резко критикуют, заявляя, что суть этого документа заключается только в переподчинении Фонда страхования на случай безработицы, но не решает проблему в корне. Законопроект еще не принят, дискуссии продолжаются... А рынок труда пока существует как бы в параллельном мире - работодатели выставляют одни вакансии, безработные, в свою очередь, ищут вакансии совсем с другими параметрами...

Нина Сорока (УНИАН)