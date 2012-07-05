Экс-главу France Telecom обвиняют в самоубийствах 35 сотрудников компании

Бывшего гендиректора компании France Telecom Дидье Ломбара обвиняют в самоубийствах 35 сотрудников, пишет Le Parisien.

Ломбару предъявлены обвинения в психологическом давлении на сотрудников компании, которые покончили с собой, объяснив в предсмертной записке, что на этот шаг их толкнули «невыносимые условия работы».

Возможно, под такими условиями они подразумевали целую серию преобразований, которые начал проводить Ломбар, пришедший в компанию в 2005 году. Однако сам бывший гендиректор France Telecom отрицает всякую связь между его нововведениями и самоубийствами сотрудников.

«Ни один план по реструктуризации France Telecom не был направлен против сотрудников. Напротив, все принимаемые мной меры преследовали цель сохранить рабочие места в компании», – заявил Ломбар.

Ломбар руководил France Telecom с 2005 до начала 2010 года, передает «Газета.Ru».