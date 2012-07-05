ВР внесла изменения в законодательство о порядке выезда и въезда в Украину

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно полномочий центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере миграции, и полномочий центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере внешних отношений Украины» (№10268).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 252 из 267 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". Изменениями предусмотрено, что оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется гражданам Украины, которые постоянно проживают в Украине и достигли 18-летнего возраста, - по личному ходатайству о получении паспорта или через своих законных представителей в территориальный орган (подразделение) центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов по месту жительства.

В исключительных случаях (при наличии требований государства, в которое осуществляется выезд, или требований международной организации, для участия в мероприятиях которой осуществляется выезд, а также в случае выезда на постоянное проживание за границу усыновленного иностранцами ребенка - гражданина Украины) паспорт может быть оформлен до достижения гражданином 18-летнего возраста.

Порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным, уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу определяется данным законом, законодательством относительно функционирования государственного демографического реестра и нормативно-правовыми актами Кабинета министров Украины, выданными для его выполнения.

Бланки паспорта гражданина Украины для выезда за границу изготовляются по заказу центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов, и являются документами строгой отчетности.

Кроме того, предусмотрено, что проездной документ ребенка выдается территориальным органом центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданства.

Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов, и Министерство иностранных дел Украины ведут совместный учет бланков паспортов.

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