Парламент принял закон о занятости населения

Верховная Рада Украины приняла закон о занятости населения.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 народных депутатов из 270, зарегистрированных в сессионном зале.

В сущности, во время рассмотрения законопроекта во втором чтении ВР вернулась к редакции закона, принятой во время первого чтения, которая была предложена Кабинетом министров Украины. Депутаты отклонили ряд поправок, предложенных рабочей группой с участием профсоюзных организаций.

Как отметил на заседании парламента председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и труда Василий Хара, изменения к закону, которые были внесены сегодня, в сущности, превращают Фонд общеобязательного государственного социального страхования в «департамент при Кабинете министров Украины».

Он отметил, что будет обращаться к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой ветировать данный закон.

Законом предусмотрено, в частности, что работодателю, который будет трудоустраивать на новосозданные рабочие места молодежь на первое рабочее место, лиц в возрасте старше 50 лет и других из числа неконкурентоспособных граждан на рынке труда сроком не менее чем на два года, будут компенсироваться расходы, связанные с уплатой единого социального взноса без ограничения в размере заработной платы на протяжении первого года.

Установлено, что работодатель, который на протяжении года обеспечивал создание рабочих мест и обеспечивал выплату заработной платы в размере не ниже трех минимальных заработных плат, в следующем году имеет право на уменьшение размера единого социального взноса.

Законе предусмотрено стимулирование местной власти к улучшению инвестиционного климата в регионе, созданию новых рабочих мест путем внесения изменения в Бюджетный кодекс Украины в части увеличения норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, что зачисляется в доходы бюджетов сел, поселков, городов районного значения, с 25% до 100%.

Предусмотрено, что субъект малого предпринимательства, который создает новые рабочие места и трудоустраивает на них безработных сроком не менее чем на два года, на протяжении первого года получит ежемесячную компенсацию в размере минимального страхового взноса.

Для студентов дневной формы обучения вузов и ПТУ будет введена стажировка с открытием трудовой книжки.

Молодым работникам, которые согласились работать в сельской местности, будут предоставляться «стартовые выплаты».

Лица, в возрасте старше 45 лет (страховой стаж больше 15 лет), будут иметь право на одноразовое получение „ваучера” на профессиональное обучение.

Законом также предусмотрено установить статус безработного неработающему лицу с первого дня обращения в Государственную службу занятости.

Одновременно с учетом международного опыта определяется правовой статус Государственной службы занятости как центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления государственной политики в сфере занятости населения на среднесрочный период будет утверждаться правительством. При этом сохраняется принцип социального партнерства относительно управления общеобязательным государственным социальным страхованием на случай безработицы.