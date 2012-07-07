В Крыму на общественных пляжах установят информационные таблички единого образца

В Крыму на общественных пляжах установят информационные таблички, на которых будет указано, что вход на территорию является бесплатным.

На табличках также укажут телефон «горячей» линии Министерства курортов и туризма Крыма 0-800-500-222, куда можно обратиться в случае нарушений, сообщила пресс-служба Совета министров автономной республики.

Информационные таблички изготовлены из металлизированного пластика и устойчивы к морскому климату.

Кроме того, в Крыму появятся плакаты с телефонными номерами «горячей линии» — прямая связь с председателем Совмина и номером линии курортного ведомства. Тираж составил тысячу штук. Плакаты разместят в отелях и здравницах полуострова, а также на автостанциях, железнодорожных вокзалах и в других общественных местах.

Информационные таблички и плакаты изготовлены по заказу Минкурортов Крыма.

Как сообщал УНИАН, в Крыму насчитывается 558 пляжей, из них 339 — пляжи санаторно-курортных, оздоровительных учреждений, детских учреждений оздоровления и отдыха, 219 — пляжи общего назначения.