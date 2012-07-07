НСК «Олимпийский» будет использоваться под масштабные концерты мировых звезд
13:39, 07 июля 2012Соцполитика
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НСК «Олимпийский» в Киеве будет использоваться под масштабные концерты мировых звезд.
Об этом сообщил в ходе общения с пользователями Facebook премьер-министр Николай Азаров.
«Конечно, Олимпийский стадион будет использоваться под масштабные концерты мировых звезд. В начале августа, например, на нем будет выступать Мадонна. Надо сделать все, чтобы этот стадион приносил прибыль и постепенно окупал те затраты, которые мы понесли при его строительстве», - отметил Н.Азаров.
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