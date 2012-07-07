Ющенко убежден, что Януковича подставили, предлагая закон о языках

Бывший Президент Украины, лидер «Нашей Украины» Виктор Ющенко убежден, что Президента Украины Виктора Януковича подставили, предлагая закон о языках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-президент сказал в интервью журналистам после форума патриотических сил.

Он выразил убеждение, что языковой закон является антиукраинским планом и демонтажем государственного языка.

В.Ющенко убежден, что в любом случае половина украинского общества будет недовольна решением В.Януковича – подпишет он закон или нет.

«Президент в любом случае - подпишет или не подпишет – получит желтую карточку от той или иной части общества, которая поддерживает или не поддерживает закон. Это подстава, к которой привели Президента», - сказал В.Ющенко.

В то же время, он уверен, что глава государства должен набраться мужества, и отклонить данный закон.

Также В.Ющенко кажутся искренними слова Владимира Литвина о том, что он не подпишет закон.

«Если он это сделает (не подпишет – УНИАН), миллионы украинцев будут ему аплодировать. Это самый сильный шаг, который он сделает за последние годы, или даже за всю свою политическую деятельность», - сказал В.Ющенко.

Лидер «Нашей Украины» отметил, что готов обратиться в Конституционный суд относительно обжалования языкового закона, если он все же будет подписан.