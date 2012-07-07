Акция под Украинским домом продолжается. К ней приобщился Ющенко

Бывший Президент Украины Виктор Ющенко пришел к Украинскому дому, где продолжается акция в защиту украинского языка, и поставил свою подпись за отмену языкового закона.

Как передает корреспондент УНИАН, В.Ющенко находился под Украинским домом несколько минут, поставил подпись и пообщался с участниками акции.

«Если мы будем держаться на общественном уровне как проект защиты украинского языка, мы этот проект выиграем. Нас 46 миллионов. Все должны стоять для этого», - сказал В.Ющенко. После этого он ушел от Украинского дома. При этом некоторые участники акции выкрикивали: «Ганьба».

Кроме того, как рассказали УНИАН сами участники митинга, приблизительно два часа назад к участникам акции приезжали представители судебных исполнителей с требованием прекратить акцию, но присутствующие там адвокаты дали пояснения о незаконности требований относительно данной акции.

Теперь правоохранители оттеснили участников акции в защиту украинского языка с площадки, ведущей к Украинскому дому, на ступени, почти до проезжей части дороги.