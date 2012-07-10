Закон о реструктуризации задолженности единого соцвзноса вступил в силу

Во вторник, 10 июля, вступает в действие закон, предусматривающий внесение изменений в Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» относительно стимулирования уплаты текущих платежей и погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

Текст соответствующего закона (регистр. №10028 от 9 февраля 2012 года) обнародован в газете «Урядовый куръер» (№120 от 10 июля т.г.).

В частности, в Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование» внесены следующие положения: плательщикам, которые в течение 6 месяцев со дня вступления в действие данного закона подали соответствующее заявление в ПФУ, предоставляется право рассрочки сумм задолженности по уплате страховых взносов за период до 31 декабря 2010 года в случае, если на день подачи заявления у плательщика нет задолженности по уплате единого взноса. Задолженность по уплате страховых взносов подлежит уплате равными частями в течение 24 календарных месяцев, начиная со дня подачи заявления в ПФУ.

Фонд, в свою очередь, в 10-дневный срок после подачи заявления заключает с плательщиком договор о рассрочке задолженности, который может быть расторгнут в случае, если плательщик нарушает условия уплаты страховых платежей.

Кроме того, закон предусматривает, что штрафы и пеня, начисленные и неуплаченные, или те, которые подлежат начислению, могут быть списаны в случае, если плательщик согласно договору погасит задолженность по страховым платежам и не допустит возникновения новой задолженности по уплате единого взноса.

В пояснительной записке к закону, размещенной на официальном сайте Верховной Рады, отмечается, что сумма задолженности по уплате страховых платежей в бюджет ПФУ на 1 ноября 2011 года составила 1,783 млрд грн, по финансовым санкциям - 474,6 млн грн, задолженность экономически активных предприятий составила 696,9 млн грн, по финансовым санкциям - 247,7 млн грн.