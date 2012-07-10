Продать свой голос за «гречку» готовы 6,2% украинцев - исследование

6,2% респондентов склонны проголосовать за кандидатов, которые предложат им подарки или деньги.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты специального исследования, которое в июне 2012 года провела компания GFK Ukraine.

По результатам исследования, для 52% предложение подарка не станет поводом для изменения решения, за кого голосовать на выборах, а 29% не будут склонны голосовать за таких кандидатов. 30% респондентов согласны принять такой подарок, 5,6% респондентам уже предлагали такие подарки.

В частности, 6,2% респондентов были бы склонны проголосовать за кандидатов в депутаты, которые предложат им подарки (продуктовые или бытовые наборы) или деньги, причем среди женщин таких несколько больше, чем среди мужчин (6,9 против 5,5%). Больше всего таких респондентов среди 20-29-летних, меньше всего – в группе 40-49 лет (9,0% против 3,4%). Самая высокая доля готовых проголосовать за кандидата, который сделает им подарок, среди киевлян (11,9%), а также тех, кто в следующее воскресенье проголосовал бы на выборах в Верховную Раду за Партию регионов – 13,3%.

52% респондентов отметили, что подобное предложение не повлияло бы на их решение относительно того, за кого голосовать. Больше всего таких среди людей с высшим образованием (62%) и на Западе (62%), самая низкая доля – на Юге (38%).

29% респондентов были бы не склонны голосовать за таких кандидатов. Наиболее неприемлемой поддержка кандидата, который предлагает подарки и деньги, является для избирателей партии «УДАР» (37% среди них были бы не склонны), среди студентов (35%) и среди людей среднего возраста.

30% респондентов приняли бы подарок от представителей кандидатов, 54% - отказались бы. Ощутимо больше тех, кто принял бы подарок, среди студентов (36%), однако среди них и самая низкая доля тех, кто проголосовал бы за такого кандидата. 61% крестьян отказались бы от подарков против около 48% жителей больших городов Украины.

Существенно отличаются ответы на этот вопрос в зависимости от региона Украины: 14% жителей Севера согласны принять такой подарок, на Западе таких около 22%, а на Юге и Востоке – по 32%. В центральной Украине эта доля составляет 40%, а в Киеве растет до 56%.

5,6% украинцев рассказали о том, что представители кандидатов предлагали им подарки или деньги в этом году. Больше всего таких среди неработающих и пенсионеров (около 8% в каждой группе) и тех, которые имеют базовое или среднее образование. В то же время, ни одному студенту кандидаты не предлагали подарки или деньги.

Общая доля респондентов, которые согласны принять подарок и проголосовать за соответствующего кандидата, составляет около 5,9%. Больше всего таких среди жителей Киева, к тому же эта группа содержит большую долю женщин, неработающих и людей низкого достатка, а также избирателей Партии регионов.

Опрос проводился с 2 по 20 июня 2012 года. Общая выборка опроса составляет 1000 респондентов в возрасте с 16 лет. Выборка является репрезентативной для населения Украины по полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью дома у респондента в рамках Омнибуса GFK Ukraine.