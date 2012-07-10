Заработал веб-сайт «Карточка киевлянина»

Городская власть запустила веб-сайт www.kyivcard.com.ua «Карточка киевлянина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

По его словам, на этом ресурсе можно узнать исчерпывающую информацию о карточке, найти перечень лекарств и адреса аптек, где их можно приобрести со скидкой, задать вопрос и зарегистрировать свою заявку.

«Сайт создан для того, чтобы максимально облегчить коммуникацию между владельцами карточек и городской властью. На первом этапе мы выдаем карточки 84 тысячам киевлян льготных категорий. Это большое количество, но благодаря согласованной работе наших служб в управлениях соцзащиты нет ажиотажа”, - отметил он.

Р.Крамаренко напомнил, что людей приглашают на прием по телефону. Кроме того, с сегодняшнего дня на базе Call-центра установлена система электронной очереди. Для максимального удобства все потенциальные владельцы «Карточки киевлянина» будут зарегистрированы в этой системе и будут приглашаться работниками Call-центра для подачи заявки и получения карточки. Все объяснения дают социальные работники и служба 15-51. “Проанализировав самые популярные вопросы, мы все их вынесли на сайт, чтобы человек имел возможность найти максимум информации», – сообщил также Р.Крамаренко.

По его данным, сегодня в системе «Карточка киевлянина» зарегистрировано 5 615 заявлений, банком «Крещатик» эмитировано 4 100 карточек, из которых 2 310 уже получили жители.

Представитель КГГА отметил, что эта программа дает возможность четко контролировать предоставление социальных услуг и экономить бюджетные средства.

Так, согласно объяснению Р.Крамаренко, сейчас на руках находится 2 310 «Карточек киевлянина» – их владельцы имеют право ежедневно бесплатно ездить в метро. Но мониторинг через две недели показал, что каждый день количество поездок составляет около 30% теоретически возможных, то есть от количества выданных карточек.

“Сегодня город ежегодно выделяет метрополитену средства на компенсацию льготного проезда. Объем этих средств рассчитывается по сложной и несовершенной формулой, и согласно расчету, в этом году запланировано из городского бюджета выделить 44,1 млн грн, если же из общего объема городских льготников услугой пользуется лишь треть, то и расходы бюджета должны быть втрое ниже. Сейчас мы четко видим объем предоставленных услуг и имеем возможность сэкономленные средства направить на другие потребности социально незащищенных слоев», – отметил Р.Крамаренко.

В КГГА напоминают, что проект «Карточка киевлянина» с апреля работал в тестовом режиме, а с июня город начал массовую выдачу карточек первым трем категориям: родителям из многодетных семей, социальным работникам и пенсионерам и инвалидам, которые не имеют права льготного проезда в метрополитене. Всего в Киеве более 84 тысяч человек, которые имеют льготы за счет городского бюджета. Все эти лица, кроме бесплатного проезда в метрополитене, имеют право на получение 25-30% скидки на 52 наименования лекарств в сети коммунальных аптек «Фармация». Сейчас к системе «Карточка киевлянина» подключены 60 аптек – по 6 аптек в каждом районе города.