Янукович за присоединение Украины к фонду гуманитарного сотрудничества СНГ

Президент Украины Виктор Янукович отмечает важность присоединения Украины к Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.Янукович подтвердил намерение украинской стороны принять участие в работе этой организации.

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день Указом Президента Украины от 3 июля 2012 года принято решение об утверждении Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ. Утверждение Соглашения создало, в частности, правовые основания для присоединения Украины к Соглашению о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, а также к Договору о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Министерство культуры Украины начало подготовку документов, необходимых для вступления Украины в Совет по гуманитарному сотрудничеству.

****Договор о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС) подписали на заседании Совета глав правительств СНГ 25 мая 2006 года в Душанбе семь государств - Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В июне 2008 года к Договору присоединился Азербайджан.

Миссия МФГС как специализированной организации в области гуманитарного сотрудничества на территории СНГ - содействовать развитию общего гуманитарного пространства и межкультурного диалога в Содружестве в сфере образования, науки, культуры, массовых коммуникаций, информации, архивного дела, спорта, туризма и работы с молодежью.