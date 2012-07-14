ЕК признает системные нарушения при выдаче виз украинцам и готова их устранять

Брюссель. Европейская комиссия признает системные нарушения при выдаче виз украинцам и готова их устранять.

Об этом идет речь в письме Посла Украины при ЕС Константина Елисеева в адрес УНИАН.

В своем письме посол отметил, что 9 июля на встрече с генеральным директором Генерального директората внутренних дел Европейской комиссии Стефано Мансервизи обсудил вопрос соблюдения отдельными посольствами и консульствами стран-членов ЕС положений Визового кодекса ЕС и соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

“В ходе встречи представители Европейской комиссии признали, что на практике, действительно, имеют место системные нарушения... Соответственно, Европейская комиссия обязалась в ближайшее время принять меры по их устранению”, - сказано в письме Посла Украины при ЕС.

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