Закон о занятости устранит дискриминацию по возрастному признаку, уверяет Тигипко

Стимулы, предусмотренные законом о занятости, принятым парламентом 5 июля, помогут устранить дискриминацию безработных по возрастному признаку при трудоустройстве.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея Тигипко.

«Мы знаем о том, что ограничение безработных по возрастному признаку со стороны работодателей существует. В частности, это касается молодых людей без опыта работы и людей зрелого возраста. В законе о занятости мы предложили освобождение от единого социального взноса на год за создание рабочего места для молодежи и людей старше 50 лет. Работодателю будет выгодно трудоустраивать таких людей. А это для него главный аргумент», - заявил С.Тигипко.

Вице-премьер отметил, что законом предусмотрены возможности для улучшения профессиональных навыков молодежи и работников старшего возраста. В частности, молодые люди будет иметь возможность проходить стажировку с внесением информации об этом в трудовую книжку, а люди старше 45 лет получат ваучер на обучение новой профессии.

«В свое время я брал на работу многих людей, и могу сказать, что молодежь интересна своим запалом и нестандартным мышлением, а люди зрелого возраста ценны тем, что они имеют опыт», - добавил вице-премьер-министр.

С.Тигипко также напомнил, что, согласно новому закону о занятости, в объявлениях о вакансиях запрещено указывать возраст претендента на должность.

«Конкурировать будет опыт, а не цвет глаз и возраст», - уверен он.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции в УНИАН социальный психолог Виктор Пушкарь и эксперт Харьковского института социальных исследований Мария Колоколова заявили, что в Украине существует дискриминация при трудоустройстве по возрастному признаку.

Согласно данным исследования, проведенного Харьковским институтом социальных исследований, возрастные ограничения содержатся в 15% газетных объявлений и в 58% Интернет-объявлений. "Также было установлено, в пределах какого возраста людям легче найти желаемую работу - от 23 до 39 лет", - сообщила М.Колоколова.