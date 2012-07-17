Проходчики «Днепрометростроя» угрожают забастовкой под землей

В Днепропетровске проходчики и горнорабочие предприятия "Днепрометрострой" угрожают забастовкой под землей, если им до 25 июля не вернут долги по зарплате.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель предприятия на условиях анонимности. Он уточнил, что общая задолженность по зарплате метростроевцам составляет около 3 млн грн.

По его словам, 16 июля первая смена проходчиков подземного участка № 2 ствола № 14 «Днепрометростроя» - всего 35 человек - отказались работать, требуя вернуть зарплату, которую не выплачивают с февраля 2012 года. При этом, подчеркнул собеседник агентства, персонал по технологическому обслуживанию ствола не прекращал работу.

«После переговоров с первым заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации Вячеславом Задорожным акцию было решено прекратить, поскольку метростроевцам было обещано вернуть долги по зарплате до 25 июля. В противном случае будем бастовать», - заявил представитель "Днепрометростроя».

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк намерены выдать кредит на строительство Днепропетровского метрополитена на общую сумму 304 млн евро. Кредитное соглашение о предоставлении первого транша в 152 млн евро планируется подписать 25-29 июля в Лондоне во время заседания совета директоров ЕБРР.

Днепропетровский метрополитен имеет одну ветку с 6 станциями. В 2011 году правительство Украины приняло решение о достройке еще 3 станций метро вдоль центрального проспекта города.