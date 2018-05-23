Заботу о безработных свели к перекройке рынка "под себя"

Новый закон о занятости, который власть позиционирует как эффективный инструмент решения проблем безработицы, проголосован народными депутатами и ждет подписи Президента. Но, несмотря на парламентское «одобрям», дискуссии вокруг него не утихают. Разработчики и лоббисты документа говорят, что он - дело правое, оппозиционеры – реформирование рынка под себя и только. Профсоюзы негодуют по поводу подчинения Кабмину Фонда соцстрахования на случай безработицы, работники сферы предоставления услуг по трудоустройству - недоумевают по поводу переформатирования рынка, безработные прикидывают, каким образом сторона работодателя или посредники по найму будут обходить законодательные новшества, призванные защитить права претендентов...

Кадровые агентства "в опале"

Бесспорно, в документе есть положительные новшества - устранение дискриминации по возрастному признаку при трудоустройстве, возможности для улучшения профессиональных навыков молодежи и работников старшего возраста и пр., но не обошлось и без подводных камней. Вот об этих негативах и пойдет речь.

Законом полностью реформируется рынок трудоустройства, практически корректируется модель отношений игроков. Согласно закону, посредники в этой сфере не могут получать оплату за услуги по подбору персонала от кандидатов. Такие услуги должны оплачиваться исключительно работодателем, которому агентство их предоставило. Пока в Украине существует два вида «помощи» в поиске работы. Первая – кадровые агентства, которые занимаются поиском рабочего места за плату претендента. Вторая - рекрутинговые компании, с которыми рассчитываются работодатели. Конечно, оплачиваемые соискателями агентства далеко не все недобросовестны, но новые механизмы уберут и вполне «прозрачные» конторы.

Как отмечает руководитель практики корпоративного права юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Вера Валле, «на сегодня деятельность частных агентств по трудоустройству осуществляется в условиях недостаточного правового регулирования, что неблагоприятно сказывается на правах граждан. Безусловно, пробел в законодательстве в этой области создавал удобные условия для агентств использовать методы подбора персонала, которые являются неприемлемыми в развитых странах (например, открытая дискриминация по признаку пола и возраста). Более того, распространенная доныне практика кадровых агентств, которая состояла в истребовании оплаты с кандидата в случае его трудоустройства, значительно ущемляла права последних. Закон о занятости населения поможет изменить традиции национальной практики подбора персонала, которая не всегда соответствовала стандартам цивилизованных стран и во многом противоречила духу трудового законодательства».

Эксперт подчеркивает, что «закон вовсе не запрещает деятельность агентств по подбору персонала и не устраняет их с рынка – он выводит отношения между агентствами, работодателями и кандидатам на трудоустройство на новый уровень».

«В условиях увеличения масштабов сокращений на рынке труда Украины, положительным является также то, что закон предусматривает запрет агентствам трудоустраивать кандидатов на рабочие места к работодателю, который на протяжении года сократил численность (штат) работников (п. 4.1 ст. 39). В упомянутой норме речь идет о невозможности направления кандидата на рабочее место, которого коснулась процедура сокращения. И это вполне логично – ведь это положение дополнительно разъяснило, что сокращение численности (штата) работников допускается работодателем только в случае изменений организации производства и труда, ликвидации, реорганизации или перепрофилирования предприятия (то есть, в случае, если имело место изменение штатного расписания). Указанная норма всего лишь привела закон о занятости в соответствие с Кодексом законов о труде Украины. Такая норма призвана ограничить практику злоупотребления работодателями возможностью прекращать трудовые отношения с работниками по причине сокращения штата с последующим восполнением штатной единицы новым сотрудником.

Кроме этого, п. 5.2 ст. 36 закона о занятости предусматривает, что субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве, не имеют права препятствовать найму работника непосредственно работодателем, а также возлагать санкции на работника, который согласился на работу у другого работодателя», - отметила юрист.

По ее мнению, «закон не может не вызвать недовольства агентств по подбору персонала, поскольку им придется менять свои подходы к ведению бизнеса. Вместе с тем, такие нововведения провозгласили важные гарантии прав для лиц, которые находятся в поиске работы».

Виталий Извеков, юрист ЮК Jurimex, считает, что закон о занятости вводит жесткие правила игры для посредников по трудоустройству. «Обязательный учет посредников в Минсоцполитики, лицензирование деятельности по трудоустройству за рубежом, разрешительный порядок предоставления аутсорсинговых услуг, введение обязательного отчета о численности трудоустроенных лиц – все это, несомненно, является существенным бременем для участников рынка, потребует дополнительных как денежных, так и временных ресурсов. К тому же неизбежная необходимость частого контакта с контролирующими органами также не вдохновляет игроков рынка.

С другой стороны, вводя такие жесткие условия осуществления посреднической деятельности, в первую очередь, делается попытка защитить интересы безработных, оградить их от контактов с недобросовестными компаниями и, таким образом, способствовать их более эффективному трудоустройству, что является основной задачей государства в данной сфере.

Бесспорно, после вступления в силу данного закона, многим посредническим компаниям придется переформатировать собственные правила и стандарты работы, адаптироваться к новым требованиям. Нет гарантии, что для маленьких компаний введение дополнительных требований не станет роковым, ведь пока не известно, сколько будет стоить получение разрешений или лицензий и пр. Между тем, основные игроки рынка продолжат свою работу», - считает юрист.

Фонд - Кабмину

Еще одно нововведение вызвало бурю негодования, особенно со стороны профсоюзов. Так, председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук считает, что закон призван только изменить подчинение Фонда страхования на случай безработицы, а не решить проблему безработицы в стране в целом.

***Как пишется в законе, «с учетом международного опыта определяется правовой статус Государственной службы занятости как центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления государственной политики в сфере занятости населения на среднесрочный период будет утверждаться правительством. При этом сохраняется принцип социального партнерства относительно управления общеобязательным государственным социальным страхованием на случай безработицы».

По его словам, на сегодня фонд является, по сути, солидарным органом, его руководство осуществляют работодатели, государство и собственно застрахованные лица – по 15 представителей. Сейчас же предложено уменьшить количество представителей до пяти, а к тому же фактически подчинить фонд министру социальной политики.

«Проблему легальной занятости населения этот закон не решает. Хотя и содержит определенные прогрессивные положения. Цель законопроекта – в расширении полномочий отдельных чиновников и в увеличении государственного влияния в области трудовых отношений», – считает Якибчук.

Заместитель председателя НФПУ Григорий Кабанченко также отметил, что в законе содержится ряд положений, которые однозначно нужно менять. «Тигипко якобы по требованию профсоюзов отказался от идеи бесплатного прохождения полугодичной стажировки молодыми специалистами. Закон содержит положение, по которому со стажером подписывают контракт, но нет ни одного слова о том, что стажировка должна быть в любом случае оплачиваемой», – сказал Кабанченко.

Негодование профсоюзов вполне понятно. Во время рассмотрения законопроекта во втором чтении Рада вернулась к редакции закона, принятой во время первого чтения. Именно этот вариант и был предложен Кабинетом министров. Другими словами, народные избранники отклонили ряд поправок, предложенных рабочей группой с участием профсоюзных организаций.

Как заявил председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и труда Василий Хара, изменения в закон, которые были внесены при голосовании, в сущности, превращают Фонд общеобязательного государственного социального страхования в «департамент при Кабинете министров Украины». Он пообещал обратиться к Президенту с просьбой ветировать закон.

Вот и выходит, что даже в борьбе с безработицей власть не забыла, что стало уже традиционно, переформатировать рынок, причем под себя. Ведь абсолютно понятно, кто те основные игроки, кто сможет получить лицензию для осуществления работы, кто будет распоряжаться Фондом соцстрахования. А что касается занятости в целом, то стоит напомнить, что промышленность у нас сейчас зависла в состоянии стагнации, подъем с этого дна в ближайшей перспективе не предвидится. Разве что в официальной статистике. А бороться с безработицей в таких условиях только путем введения новых законодательных норм, мягко сказать, бесполезно. Если, конечно, снять со счетов личные выгоды...

Елена Быстрицкая (УНИАН)