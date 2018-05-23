Биометрические паспорта: коррупции бояться – в Европу не ходить

Даже если предположить, что прям завтра представители ЕС подпишут с Украиной безвизовый режим, не стоит уже послезавтра ожидать мощного потока сограждан в страны западные. Некая практически невидимая глазу «внутриукраинская граница» надежно защищает и будет защищать ЕС даже в условиях безвизового режима — отсутствие у украинцев биометрических паспортов.

Проблемы, связанные с этой маленькой «нехваткой» сейчас актуальны весьма не часто, и не для каждого. Скажем, если вы решили провести отпуск в Турции, Египте или Таиланде, то –были бы деньги, а с въездом в эти страны проблем не возникнет. Совсем другое дело, если вам взбрело в голову посетить какую-нибудь из стран Евросоюза (не считая Болгарии и Румынии). Тот, кто получал шенгенские визы, знает, что отнюдь не всегда процесс сводится к бюрократическим формальностям и покупке тревел чеков. Иногда в выдаче визы украинцу могут отказать даже такие откровенно туристические страны как Испания или Италия, грешит этим даже Греция, - при чем, даже если кажется на первый взгляд, что с документами все в порядке. То есть, в Европе до такой степени опасаются украинских нелегалов, что предпочтут даже потерять тысячу-другую евро на платежеспособном туристе, лишь бы только перестраховаться.

Вопрос либерализации визового режима для Украины обсуждается с Евросоюзом уже не первый год, но пока прогресс не заметен. С одной стороны, существует мнение, что открытие европейской границы для нашей страны вопрос уже не столько экономический (борьба с нелегальными трудовыми мигрантами), сколько политический (принуждение украинской власти к демократии). Но, если политические нюансы, можно надеяться, рано или поздно будут утрясены, то, как уже упоминалось, есть и сугубо техническая составляющая, которая не позволит украинцам наслаждаться безвизовым режимом, даже если Брюссель и соизволит таковой для нас ввести. Речь идет о биометрических паспортах, введение которых в Украине тормозится уже из-за наших собственных фобий...

Отпечатки пальцев

Для начала небольшой экскурс в историю появления биометрических паспортов. Желание повысить уровень защиты документов, удостоверяющих личность, стало следствие усиления террористической угрозы после событий 11 сентября 2001 года. В 2002 году под эгидой ICAO (International Civil Aviation Organization; Международная организация гражданской авиации, членами которой являются почти все государства планеты) было подписано так называемое Новоорлеанское соглашение, признавшее биометрию лица основной технологией идентификации для паспортов и въездных виз следующего поколения. В первую очередь речь идет о наличии в документах, удостоверяющих личность, двухмерной фотографии, подделать которую намного сложнее обычной. Еще одним уровнем защиты паспортов от подделки стали отпечатки пальцев владельца, которые в оцифрованном и закодированном виде заносятся на электронный носитель информации (чип), встроенный в паспорт (в связи с этим биометрические паспорта еще называют электронными).

В случае повсеместного распространения электронных паспортов с биометрическими данными и оснащения пограничных пропускных пунктов считывающим оборудованием, процедура пересечения границы будет напоминать прохождение турникетов в метро с проездным. Но это пока только перспектива.

В США после 2006 года выдаются исключительно биометрические паспорта, чип которых содержит личные данные владельца, срок действия паспорта, а так же отпечатки пальцев, двухмерную фотографию и оцифрованную подпись. В октябре 2011 года Брюссель заявил об изменении консульских правил ЕС в связи с введением единой информационной системы - VIS. Начиная с 2014 года, для получения шенгенской визы нужно будет сдавать отпечатки пальцев. Сначала к системе VIS подключат консульства Евросоюза в Северной Африке, затем на Ближнем Востоке, а потом дойдет очередь и до всех остальных, включая Украину. Как подчеркивается на сайте Еврокомиссии, благодаря использованию биометрических данных выдача виз ускорится. «Иностранцы, желающие посетить ЕС, только выиграют от новых, более прозрачных правил», — заявила тогда же еврокомиссара по внутренней политике Сесилия Мальмстрем. По данным Еврокомиссии, консульства государств шенгенской зоны выдают около 13 млн виз ежегодно и после введения новой системы «пропускная способность» диппредставительств увеличится.

Таким образом, если Украина не хочет остаться за бортом технического прогресса в сфере паспортного контроля, нам крайне необходимо приступать к выдаче биометрических загранпаспортов уже в следующем году. Ну и, конечно, внедрение биометрического паспорта особенно актуально в свете нашего стремления к безвизовому режиму с Евросоюзом.

Чего мы хотим от Евросоюза, и что он нам обещает

Глава Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев на днях в очередной раз призвал Еросоюз ускорить процесс либерализации визового режима для Украины. Секретарь СНБО не преминул вспомнить о Евро-2012, проведение которого, по его словам, выразительно показало жителям Евросоюза, что Украина может многое, исходя из высших европейских стандартов. «Дальнейшее упрощение визового режима благоприятно скажется не только на развитии наших экономик, но и на человеческом взаимодействии наших граждан», - сказал Клюев.

Вскользь была упомянута и политическая составляющая проблемы. «Политические эмоции отдельных политиков не должны негативно влиять на сотрудничество, которое задевает интересы миллионов людей», - заявил глава Совнацбеза.

Все это Клюев говорил в связи с решением Европейской комиссии рекомендовать Совету ЕС подписать изменения к Соглашению об упрощении визового режима между Украиной и ЕС от 6 мая 2011 года. Можно даже подумать, что упомянутые изменения предполагают едва ли не полную отмену виз для украинцев. По крайней мере, такое впечатление складывается после упоминания Клюевым «человеческого взаимодействия наших граждан». На самом же деле все обстоит несколько иначе. То есть, мы действительно хотим не много не мало, а отмены виз и договор об ассоциативном членстве в ЕС, но вот европейцы пока явно к этому не готовы.

В предложении Еврокомиссии от 5 июля относительно визового режима действительно предусмотрено дальнейшее упрощение требований по предоставлению документов при подаче гражданами Украины заявок на визы в страны ЕС. Но кого коснутся эти упрощения?

В случае подписания документа намного легче станет получить визу, к примеру, журналистам и дальнобойщикам, а так же родственникам граждан стран ЕС. Новость, конечно, отрадная для пишущего эти строки, а то ведь бывали откровенно вопиющие прецеденты - вот ТАКИЕ и еще вот ТАКИЕ. Кроме того, Еврокомиссия предлагает не обременять бюрократическими проволочками тех, кто едет в ЕС на лечение или представителей гражданского общества, желающих поучаствовать в тренингах. В перечень получателей преференций попали участники международных выставок, симпозиумов и семинаров, а также представители религиозных организаций. При всем уважении к Еврокомиссии, перечень «упрощенцев» кажется слишком лаконичным, поскольку охватывает лишь ничтожное количество украинцев, желающих посетить ЕС.

Есть в предложениях ЕК и ряд дополнений по поводу того, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы. Но и эти улучшения сможет ощутить весьма ограниченный круг лиц, включая бизнесменов, работающих с европейскими компаниями, спортсменов и представителей искусства, и все тех же общественных и религиозных деятелей. Последние две категории настолько абстрактны, что открывают перед чиновниками консульств широкие возможности для вольных интерпретаций. Вот интересно, оформят ли визу по упрощенной процедуре представителям общественной организации «Київське товариство незалежних шанувальників пива», если они заявят целью своей поездки посещение «профильного семинара» Октоберфест, проходящего ежегодно в Мюнхене?

Между тем, есть в документе Еврокомиссии один очень важный для Украины пункт, предусматривающий возможность безвизового въезда в Европу для владельцев биометрических служебных паспортов.

В предложениях Еврокомиссии ключевым словом для нас пока является не «биометрические», а «служебные» паспорта – украинский служебный паспорт близок по своему статусу к дипломатическому паспорту, даже их оформление регламентируется одним и тем же постановлением Кабмина от 26.02.1998 «Об утверждении порядка оформления и выдачи дипломатических и служебных паспортов». Служебными паспортами, к примеру, владеют министерские чиновники высоких рангов, главы обладминистраций, руководители различных госучреждений. Их наличие существенно облегчает получение визы. Счастливых обладателей таких документов наберется не так уж и мало, но все же вряд ли больше 0,5% всего населения. Но даже высокопоставленных украинских бюрократов их европейские коллеги обязали обзавестись биометрическими служебными паспортами – и только в этом случае обещают отменить визы для чиновничьей касты.

Ну и что, скажет читатель, большая проблема для какого-нибудь замминистра, уж он-то найдет возможность получить шенгенскую визу. Возможно, и найдет, но Евросоюз кое в чем все же отличается от Украины, особенно в части неукоснительного следования утвержденным процедурам, которые обязательны для всех, несмотря на социальный статус. А процедура выдачи визы, к примеру, в Великобританию уже не первый год предполагает дактилоскопирование соискателя, собственно как и в США. Для въезда в эти страны, будь вы хоть кардинал, хоть глава НБУ, а отпечатки пальцев обязаны сдать (процедура эта уже далеко ушла от привычной нам по советским детективам пачкотни пальцев чернилами. Теперь достаточно приложить ладонь к экрану электронного сканера – и готово).

Но стоит признать, что и в самом ЕС процесс внедрения биометрических паспортов несколько затянулся. Хотя формально их выдача началась в Европе параллельно с США в 2006 году, но в некоторых странах (Румыния, Болгария, страны Балтии) она стартовала несколько позже. К тому же, только начиная с 2009 года, в большинстве стран ЕС паспорта стали в обязательном порядке содержать отпечатки пальцев, а не только двухмерную фотографию. Причина такого разнобоя понятна: для некоторых стран биометрический паспорт не является роскошью, тогда как другим организовать сбор биометрических данных, закупку соответствующего оборудования и собственно изготовление паспортов оказалось довольно обременительно. Так, в Австрии биометрический паспорт обойдется в 70 евро и это для австрийцев с их доходами приемлемо, тогда как в Румынии паспорт стоит не намного дешевле - 65 евро, но это при румынских зарплатах уже серьёзные деньги. Вообще стоимость оформления биометрических паспортов очень сильно колеблется от страны к стране - в Литве она составляет всего 29 евро, а во Франции - 89 евро, Болгарии - 20 евро, а в Греции – 84! Короче говоря, как кому повезло. У наших соседей поляков биометрия и выдача паспорта стоит 35 евро. Тут мы и подходим к камню преткновения, о который споткнулся украинский биометрический паспорт.

Законотворческий тупик

В октябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович ветировал Закон «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», он вернул его с предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой. Документ был принят ВР 23 сентября 2011 года, а одним из его авторов являлся народный депутат от Партии Регионов Валерий Коновалюк. В феврале 2012-го парламент вместо доработки закона проголосовал за его отмену. Одним из наиболее ярых критиков злосчастного документа был министр юстиции Александр Лавринович, который обвинял его авторов в создании коррупционных схем, позволяющих украинскому консорциуму ЕДАПС получать сверхприбыли за счет украинцев, оформляющих биометрические загранпаспорта. При этом Минюст в срочном порядке разработал собственный соответствующий законопроект, который в свою очередь попал под критику Коновалюка. Нардеп заявил, что вето на его закон было инспирировано Минюстом в интересах немецкой компании Muhlbauer GmbH, которая якобы должна была заняться изготовлением паспортов для украинцев.

В начале июля 2012-го глава ВР Владимир Литвин, комментируя затягивание рассмотрения законопроекта о биометрических паспортах, подготовленного Минюстом, заявил, что голосование по нему задерживается ввиду столкновения интересов на получение подрядов на их изготовление.

"Сталкиваются огромные интересы, чтобы получить подряды на проведение соответствующей работы. А именно - изготовление бланков строгой отчетности. На это необходимы колоссальные средства из бюджета. Это - ключевая причина, которая затягивает принятие соответствующего решения", - отметил спикер.

Ситуация, как говорится, патовая: пока Коновалюк с Лавриновичем надежно заблокировали законодательные инициативы друг друга, время идет. 28 июня Европейский Союз официально признал отставание Украины от Молдовы в безвизовом диалоге, объявив о переходе Кишинева на второй этап плана действий относительно визовой либерализации.

Разрулить ситуацию может законопроект «О Едином государственном демографическом реестре», зарегистрированный в парламенте 18 мая текущего года народным депутатом Василием Грицаком (Партия регионов). Хотя в названии документа биометрические паспорта и не упоминаются, им также предусматривается начало их выдачи гражданам Украины. К сожалению, Грицак тоже пал жертвой обвинений в коррупции и связях с концерном ЕДАПС. В этом случае «обвинителем» стал Михаил Бродский, участник столь многих скандалов и разборок, что озвученный им компромат крайне тяжело воспринимать серьезно. Тем не менее, законопроект оказался под угрозой быть заблокированным.

Чего больше всего боишься, то и происходит

Василий Грицак настроен достаточно оптимистично и считает, что его законопроект будет принят парламентом уже в начале осени. При этом он заявляет, что никаких технических проблем для начала выдачи биометрических паспортов в Украине нет, зато есть желающие создать их на пустом месте.

«Украина была готова вводить биометрические технологии и биометрический паспорт уже в 2007 году. В 2010 году мы согласовали с Европейским союзом, со всеми европейскими и мировыми лабораториями свой биометрический паспорт. МВД Украины тогда же заказало тысячу экземпляров прототипа биометрического паспорта, и уже в 2011 году готово было начать их выдачу. Но нет, есть чиновники, которые придумывают всевозможные страшилки и небылицы о том, кто и сколько на этом заработает. Начинают считать количество населения и стоимость паспорта, сравнивают стоимость биометрического паспорта в Украине и за границей. Потом им захотелось покупать дополнительное оборудование общей стоимостью 3 миллиарда долларов, заложив в его стоимость 50-процентный откат. Отдельные чиновники хотят выстроить систему оформления паспортов таким образом, чтобы украинцы были вынуждены выстаивать огромные очереди, либо «решать вопрос» за 200-300 долларов».

При этом в качестве примера он привел себестоимость изготовления нынешнего украинского загранпаспорта. «Сегодня себестоимость «не биометрического загранпаспорта составляет 100 грн., а его конечная стоимость для МВД - 120 грн. В год украинцы оформляют паспортов от 900 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч. Консорциум ЕДАПС и полиграфкомбинат «Украина» выполняют этот заказ, при этом консорциум зарабатывает с каждого паспорта 10 гривен, а комбинат «Украина» - 5. Все остальное, от 310 до 2 500 гривен на этом паспорте зарабатывает госбюджет Украины и аферисты, присосавшиеся к этой теме», - отмечает Грицак.

Народный депутат напомнил, что еще в 2003 году была введена госпошлина в размере 170 гривен, если паспорт оформляется в течение 1 месяца. «Если паспорт оформлялся за 2 недели, то пошлина составляла уже 340 гривен и все это идет в государственный бюджет Украины. Но при этом изготовление загранпаспорта у нас остается одним из самых дешевых в мире. Если мы переведем стоимость украинского загранпаспорта в доллары, то получим 15 долларов - такой стоимости нет ни в одной из европейских стран. Только в Молдове стоимость паспортов близка к украинской», - отмечает народный депутат.

При этом Грицак подчеркивает, что стоимость биометрического паспорта, разработанного в Украине, как и загранпаспорта действующего образца, будет оставаться одной из самых низких в мире.

«Украинский биометрический паспорт соответствует всем международным стандартам, и по качеству его можно отнести к пятерке лучших паспортов мира. Стоит так же отметить, что помимо собственно паспорта Украина имеет всю необходимую информационно-техническую и технологическую базы, которые обеспечивают оформление и выдачу паспорта, а так же считывание информации с биометрического паспорта. При этом наш биометрический паспорт стоит порядка 350 гривен, что составляет примерно 30 евро», - добавил нардеп.

Если вспомнить приведенные выше данные по цене биометрических паспортов в странах ЕС, то следует признать украинскую стоимость вполне адекватной. Конечно, если государство решит немного подзаработать на получателях биометрических загранпаспортов, оно вполне может приблизить его цену к самым высоким европейским стандартам. Вводим пошлину в размере 300 гривен – и имеем паспорта по французской цене!

Усугубить ситуацию может и уже упомянутая депутатом закупка дополнительного оборудования для изготовления биометрических паспортов. В СМИ неоднократно фигурировала цифра в 2 млрд грн, в которые якобы может вылиться покупка в Германии оборудования для печати поликарбонатных страниц в украинские загранпаспорта. Если это произойдет, цена биометрического паспорта может вырасти еще больше и тогда Украина вполне сможет претендовать на первые места в Европе по этому показателю.

Однако, господин Грицак особо подчеркивает тот факт, что для начала выдачи биометрических паспортов не потребуется изыскивать дополнительные бюджетные средства. «Уже через 2 недели после подписания Президентом Закона «О Едином государственном демографическом реестре» первый украинец сможет получить биометрический паспорт с отпечатками пальцев и двухмерной фотографией. Вся процедура оформления займет для получателя 15 минут - тут же на месте он сможет сфотографироваться, поставить подпись и пройти дактилоскопирование. При этом заполнить соответствующую анкету можно будет заранее, через Интернет», - уточняет народный депутат.

Что же касается начала дактилоскопирования граждан Украины с 1 января 2013 года, что предусмотрено законопроектом о демографическом реестре, то, по словам Грицака, это - абсолютно добровольная процедура. «Только тот, кто хочет упростить для себя получение визы в страны Евросоюза и США и оформить биометрический документ, будет сдавать отпечатки пальцев. Нужно помнить и о том, что как ранее выданный обычный загранпаспорт, так и в будущем биометрический паспорт - не предмет первой необходимости, а, по сути, предмет роскоши для украинцев. Данный документ абсолютно не нужен тем людям, которые не собираются выезжать за границу, а значит им не нужно сдавать отпечатки пальцев. И никто не вправе обязать их это делать. Украинское законодательство в данном вопросе остается весьма либеральным - если, к примеру, глава Нацбанка не хочет получать идентификационный код, его никто не заставляет это делать. Другое дело, что тот же председатель НБУ недавно был в США, и для оформления въездных документов ему пришлось пройти процедуру, в ходе которой ему был присвоен персональный идентификационный номер для выдачи американской визы», - отметил Грицак.

По его словам, оформление биометрических паспортов является лишь одним из многих вопросов, которые рассматриваются в законопроекте о едином демографическом реестре.

«В 2013 году в Украине планируется провести перепись населения и основной целью законопроекта является создание четкого алгоритма, который позволит сделать перепись максимально информативной. Сегодня мы не знаем, сколько у нас в стране трудовых мигрантов, сколько украинцев находятся на заработках за границей, в каких именно странах. Такие данные станут информационной базой для Минэкономразвития, которое сможет на их основе закладывать в госбюджет макроэкономические показатели на следующий год, исходя из наличия трудовых ресурсов, их миграции внутри страны и за ее пределами», - подытожил автор законопроекта.

Итак, имеем заверения народного депутата, о том, что технически Украина к выдачи электронных паспортов уже готова, и это главное. В конце концов, даже если предположить, что в результате принятия закона о биометрических паспортах действительно будут выстроены некие коррупционные схемы, то какой украинский документ не нес таких рисков? Абсолютно стерильных законов единицы, ведь вся наша экономика выстроена на схемах «откатов» и «попила» той или иной степени сложности, а соответственно и заметности. И часто это останавливает наших депутатов от принятия проблемных законов? Да практически никогда. А тут, видите ли, нашла коса на камень, или, точнее Коновалюк на Лавриновича, а Грицак – на Бродского. Но старая народная мудрость гласит: волков бояться - в лес не ходить…

Петр Черных (УНИАН)