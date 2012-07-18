В июне официальный уровень безработицы снизился до 1,6%

Официальный уровень безработицы в Украине продолжил тенденцию к снижению и составил в июне 1,6% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. меньше по сравнению с маем, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, на 1 июля 2012 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 447 тыс. безработных, хотя еще месяцем ранее в стране на учете находилось 464,8 тыс. человек.

При этом пособие по безработице получают 329,4 тыс. человек. Средний размер пособия в июне составлял 945 грн.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда (МОТ) в январе-марте 2012 года составил 8,4% (население в возрасте 15-70 лет), что на 0,3 п.п. меньше, чем в январе-марте 2011 года.

Так, по данным МОТ, безработными в отчетном периоде были 1,845 млн граждан, что на 0,08 млн человек меньше, чем в январе-марте 2011 года, и на 0,112 млн человек больше, чем на конец 2011 года.

В марте 2012 года вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил, что до конца текущего года уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократится до 7,2%.