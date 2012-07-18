Прокуратура предъявила иск к «Центрэнерго» на 7,5 млн грн

Прокуратурой Соломенского района Киева в окружной административный суд предъявлен иск о взыскании с ПАО «Центрэнерго» почти 7,5 млн грн административно-хозяйственных санкций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, указанные средства общество должно было самостоятельно выплатить Киевскому городскому отделению Фонда социальной защиты инвалидов за невыполнение норматива создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

На предприятии, которое является одним из ведущих производителей электрической энергии в Украине, и численность которого превышает 8 тыс. работающих, в 2011 году не было трудоустроено 130 инвалидов, говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре напомнили, что Окружным административным судом Киева по иску прокуратуры Соломенского района столицы 25 апреля в 2012 г. уже взыскало 6,6 млн грн административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2010 году.