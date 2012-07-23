Янукович подписал закон о выплате помощи в случае гибели военнослужащих

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам социальной защиты военнослужащих».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам социальной защиты военнослужащих».

Согласно закону, одноразовая денежная помощь в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, – гарантированная государством выплата, осуществляемая лицам, которые по закону этим имеют право на ее получение.

Одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в случае гибели (смерти) военнослужащего во время выполнения им обязанностей воинской службы или в результате заболевания, связанного с выполнением им обязанностей воинской службы; смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им воинской службы или в результате заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения им воинской службы; гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, которая наступила во время исполнения обязанностей воинской службы или службы в военном резерве; установление военнослужащему инвалидности, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного им во время исполнения обязанностей воинской службы или в результате заболевания, связанного с выполнением им обязанностей воинской службы, или установление инвалидности лицу после его увольнения с военной службы и т.п.

Право на назначение и получение одноразовой денежной помощи имеют члены семьи, родители и иждивенцы погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в размере: 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, – в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста в случаях, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 статьи 16 данного закона; 250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, – в случае установления военнослужащему инвалидности I группы, 200-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, – в случае установления военнослужащему инвалидности II группы, 150-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, – в случае установления военнослужащему инвалидности III группы.

Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.