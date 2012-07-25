Дети шахтеров будут поступать в вузы вне конкурса

18-летние дети шахтеров получили право на льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Гражданской сети «Опора».

Завтра, 25 июля, вступит в действие Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О повышении престижности шахтерского труда». В частности, в соответствии с внесенными изменения, право на внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения теперь получили лица, чьи родители имеют стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I или II группы. Такие лица имеют право на льготу на протяжении трех лет после получения общего среднего образования. До внесения изменений совершеннолетние абитуриенты были лишены права на внеконкурсное вступление, поскольку закон распространялся только на детей шахтеров (до 18 дет).

«Опора» обратилась в Министерство образования и науки, молодежи и спорта за разъяснением, как действовать в этой ситуации 18-летним абитуриентам, которые подали документы в вузы до даты вступления в силу таких изменений. Как объяснили в министерстве, 18-летние поступающие имеют право (до окончания срока представления документов - 31 июля 2012 года) донести в приемные комиссии высших учебных заведений документы, подтверждающие право на льготу. На основе подтверждающих документов приемные комиссии должны внести соответствующие изменения в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Гражданская сеть «Опора» надеется, что все совершеннолетние абитуриенты, родители которых имеют стаж подземной работы не менее 15 лет, смогут воспользоваться своим правом на льготу, а у работников приемных комиссий не возникнет проблем с внесением дополнительных данных в ЕГЭБВО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 июля приняла закон "О внесении изменения в статью 5 Закона Украины "О повышении престижности шахтерского труда".

20 июля Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.