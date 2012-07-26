Назначен спецпредставитель Евросоюза по правам человека

Специальным представителем Европейского Союза по правам человека стал бывший министр иностранных дел Греции Ставрос Ламбринидис.

Как передает Радио «Свобода», назначая его на этот пост, Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон отметила, что введение этой новой должности призвано повысить значение правозащитной проблематики в деятельности Евросоюза.