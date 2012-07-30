ВР отказалась отменить языковой закон

Верховная Рада Украины отказалась отменить принятый 3 июля 2012 года языковой закон.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, парламент рассматривал 4 проекта постановлений об отмене языкового закона. Все постановления были внесены представителями объединенной оппозиции.

Однако ни одно постановление не набрало необходимого количества голосов.

В частности, постановление, внесенное депутатом от НУ-НС Юрием Кармазиным, поддержали 46 народных депутатов, депутатов от фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрия Одарченко и Степана Курпиля – всего 37, депутата от фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергея Саса - 42 и депутата от фракции НУ-НС Арсения Яценюка – 38.