НКЦБФР определила размер расходов по негосударственному пенсионному обеспечению

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, положение о предельном размере расходов, связанных с осуществлением негосударственного пенсионного обеспечения, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, теперь годовой предельный размер расходов, возмещаемых за счет пенсионных активов, устанавливается в процентах от чистой стоимости активов пенсионного фонда и составляет 7% (ранее этот показатель составлял 10%). В то же время, как отметили в комиссии, на данное время средний размер возмещаемых пенсионными фондами расходов не превышает 5%.

"В случае превышения в течение года предельного размера расходов, администратор пенсионного фонда обязан уведомить об этом совет пенсионного фонда для принятия мер по устранению выявленных нарушений", - отметили в комиссии.

По словам члена НКЦБФР Алексея Тарасенко, в соответствии с данным положением, почти в полтора раза сокращается предельный размер расходов на оплату услуг профессионального администратора, хранителя и на оплату вознаграждения за предоставление услуг по управлению активами пенсионного фонда

А.Тарасенко также отметил, что данный документ будет еще дорабатываться, в том числе и с учетом пожеланий субъектов рынка.