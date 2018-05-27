Пекло в офисе, или Охлади себя сам

Аномальная жара летом нынешнего года, похоже, обещает повторить жару-2010. Даже в столице зафиксированы максимальные 38 градусов выше нуля, не говоря уж о Херсонщине, где столбик термометра осторожненько перешагнул "водочную" отметку на шкале. По долгосрочным прогнозам, жара будет держаться еще не одну неделю, имея все шансы повторить полуторамесячное пекло двухлетней давности.

Проблема дня в том, что работу в жару, и даже в сверхжару, никто не отменяет. Непривычные к таким температурам украинцы либо тихо страдают на рабочем месте от климатических перекосов, либо стараются "слинять" в отпуск, либо пытаются своими силами создать себе мало-мальский комфорт. При этом, мало кто знает, что прохлада и комфорт на рабочем месте - это не прихоть работника, а производственная необходимость, и, соответственно, обеспечить ее вменяется в обязанность работодателя, независимо от формы собственности.

Объективная реальность заключается в том, что рабочие места в стране с умеренным климатом заведомо не приспособлены ни к чрезмерной жаре, ни к чрезмерным морозам. И даже если работодатель проникается проблемами своих работников - на обустройство рабочего места "под жару" необходимо время и деньги, ну а уж если босс вообще "не переймається"... Вспомним, впервые о том, кто и что должен делать для работника на работе при +35 за окном задумались еще в 2007-м, а всерьез заговорили как раз два года назад. Но, пережив жару, большинство понадеялись, что такое больше не повторится.

Все последствия подобной беспечности уже с месяц расхлебывают и в офисах, и на стройках, и на дорогах, и в транспорте, и в прочих местах, которые для кого-то являются рабочими. Так вот подытоживая рабочие будни жаркого лета, можно с уверенностью констатировать, что в Украине с недавних пор был открыт филиал пекла и работать людям в нем и не хочется, и не можется.

Украинская сиеста при +40

Занятая трудовой деятельностью часть населения Украины спасается от жары всеми подручными способами, от традиционных до самых инновационно-бредовых. Достаточно пройтись по улицам, на которых ведется строительство - людей особенно никто не жалеет. Немногим меньше изнывают "белые воротнички", хотя жара высушивает офисный "планктон" до состояния воблы. Недавно наткнулась на объявление в социальной сети: «Граждане, помогите! Может, у кого-то валяется на чердаке или даче ненужный вентилятор? Работающий, относительно приличного вида? Готова взамен поделиться фруктами или еще чем-то вкусным. Ситуация анекдотическая – в офисе задыхаемся с напарницей, а начальство и не думает что-то делать. А покупать вентилятор в офис – сами понимаете. Спасибо!» Не знаю, обзавелись ли несчастные работницы раскаленного офиса своим вентилятором, ведь те, у кого он где-то и мог заваляться, уже точно нашли ему применение.

Температурные режимы, которые должны применяться для рабочих мест, были четко сформулированы еще задолго до того, как украинские бедуины начали бороздить барханы, то есть городские граждане более-менее приучились перемещаться по дико горячему асфальту.

Санитарные нормы микроклимата определены приказом главного санврача Украины (от 1 декабря 1999 года №42) , согласно которым существуют оптимальные условия микроклимата и допустимые , рассказывают юристы. «Температурные величины устанавливаются в зависимости от категории работ по критериям сложности… а также в зависимости от поры года…» - говорит адвокат адвокатского объединения «Нечаев и Партнеры» Марина Ващенко.

По категориям работы делятся на легкие (категории Iа и Iб), средней тяжести (IIа и IIб) и тяжелые (III).

К категории Iа относятся работы, которые выполняются сидя и не требуют физической нагрузки.

Работы категории Iб могут выполняться сидя, стоя, связаны с ходьбой и сопровождаются некоторой физической нагрузкой.

Категории IIа и IIб – работы, связанные с хождением, перемещением мелких предметов до 1 кг в положении стоя или сидя и работы, требующие перемещения небольших грузов до 10 кг и сопровождаются умеренным физическим напряжением соответственно.

К последней, III категории, относятся работы, требующие постоянного перемещения, переноса значительных грузов весом более 10 кг, для чего необходимо применять большие физические усилия.

Согласно допустимым санитарным нормам в теплое время года оптимальными являются такие величины температуры воздуха

Период

года Категория

работ Температура

воздуха Теплый

период

года Легкая Iа 23 - 25 Легкая Iб 22 - 24 Средней тяжести IIа 21 - 23 Средней тяжести IIб 20 - 22 Тяжелая III 18 - 20

В случае, если работодатель не может обеспечить оптимальную температуру микроклимата по технологическим условиям, из-за технической невозможности и в связи с экономически необоснованной целесообразностью, устанавливаются допустимые условия микроклимата:

Период

года Категория

работ Температура, ° C Верхня граница На постоянных рабочих местах На непостоянных рабочих местах Теплый

период

года Легкая Iа 28 30 Легкая Iб 28 30 Средней тяжести IIа 27 29 Средней тяжести IIб 27 29 Тяжелая III 26 28

Оптимальный уровень относительной влажности воздуха составляет 60-40%, а допустимый – от 55% до 75% в зависимости от тяжести работы (например, для Iа допустимый уровень влажности составляет 55% при температуре 28 градусов).

«При микроклиматических условиях, которые превышают допустимые параметры, для профилактики перегрева работающих в условиях нагревающегося микроклимата организуют рациональный режим труда и отдыха за счет длительности рабочего времени», - говорит М.Ващенко.

При микроклиматических условиях, которые превышают допустимые параметры, внутрипеременный режим труда и отдыха организовывают за счет длительности рабочего времени:

- при температуре воздуха, превышающей допустимый уровень, длительность регламентированных перерывов составляет не меньше 10% рабочего времени на каждые 2°C превышения;

- при сочетании температуры воздуха, превышающей допустимый уровень, с относительной влажностью более 75%, длительность регламентированных перерывов рекомендуется устанавливать не меньше 20% рабочего времени.

А теперь попробуйте соотнести эти цифры с тем, что окружает вас на работе.

Когда плавятся мозги - не до работы

В нашей стране не густо с компаниями, которые с пониманием относились бы к работе своих сотрудников в условиях осложненных погодных явлений. Очень немногие работодатели беспокоятся о водителях маршруток, продавцах холодного кваса на улицах, строителях, дорожных рабочих. Если кто и проявляет гуманность, так это в первую очередь иностранные компании, и касается эта забота больше «белых воротничков» (видимо, не в последнюю очередь благодаря "продвинутости" персонала в вопросах соблюдения своих прав).

Впрочем, несознательных работодателей все-таки пытаются принудить к гуманности с помощью нормативов и штрафов.

Как отметил заместитель главного государственного санитарного врача Киева Юлий Жигалов, за высокую температуру в офисе работодателя могут оштрафовать на сумму от 51 грн до 425 грн. А в случае отсутствие реакции работодателя на замечания СЭС работу предприятия могут приостановить.

«За последние две недели (с начала по середину июля) нашими специалистами по районам было проведено 55 проверок, из них 5 - по обращениям, в основном это работники офисов, которые жаловались на неудовлетворительные условия труда. Но нарушение норм было в одном случае - это по влажности на промышленном предприятии», - говорит он.

Странно, что не все работодатели понимают зависимость физического состояния работника и качества выполняемой им работы. Хотя очевидно, что умирающие от жары сотрудники в итоге обходятся своей организации намного дороже, чем вовремя установленный кондиционер или поставленная в офисе бутылка с минералкой.

Действительно, даже если работник не жалуется, это не означает, что жара добавляет ему работоспособности. Специалисты утверждают, что при высокой температуре среды человек работает на 20% хуже. Есть вариант и похуже — человек отказывается работать или увиливает от обязанностей. Так, проведенный летом-2010 (самым продолжительно жарким летом на памяти нынешнего поколения работников) опрос кадрового портала HeadHunter на тему «Влияет ли жара на вашу производительность труда?» выявил, что менеджеры высшего и среднего звена, страдая от жары, готовы прогуливать свою работу. Только 35% респондентов вообще не беспокоятся по поводу жаркой погоды. Главное для них – наличие на рабочем месте кондиционера. А вот 33% опрошенных менеджеров признались, что жара негативно влияет на их производительность труда. Причем, 48% всех респондентов работают в душных помещениях без кондиционеров. Четверть опрошенных сознались, что игнорируют многие важные рабочие задания из-за высокой температуры воздуха. А 20% вообще сомневаются, делать ли срочную работу в душном офисе. Из всех опрошенных 59% готовы в любой момент сбежать с работы по направлению пляжа, то есть являются потенциальными "летними прогульщиками".

"Качать права" на работе пытаются немногие - жара спадет, а работу искать посложнее будет. В принципе, мало кто знает, что в Украине есть Закон "Об охране труда", статья 13 которого прямо обязует работодателя "создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение требований законодательства относительно прав работников в области охраны труда". Для этого, на предприятиях с числом работающих более 50 создается служба охраны труда, а там, где работающих меньше, функции по охране труда вменяются в обязанности отдельным работникам. И следить, чтоб офис в жару не превращался в "пекло", "топку", "крематорий" - прямая обязанность упомянутых служб. Но пока методом простого опроса знакомых так и не удалось найти организации и предприятия, где эти службы реально функционируют.

В большинстве случаев работникам самим приходится заботиться о том, чтоб не "поджарить" собственное сердце и прочие сосуды ради работы и начальника, которому безразлично ваше здоровье как прямо сейчас, так и в далекой перспективе.

"Жареное солнце больших городов": выживает сильнейший

Пока офисные работники "прожариваются" на работе, праздная публика активно плещется в фонтанах в центре городов. Интересно, что некоторые фонтаны, например, в городах Харьковской области, да в самом Харькове на вокзале, включают вечером, и днем кроме зеленых стенок бортиков, которые свидетельствуют о том, что недавно в них присутствовала вода, радости больше нет. Фонтаны в Киеве, расположенные преимущественно в центре, также работают далеко не все и не всегда. В прохладной воде, например на Майдане, удается поплескаться если нет концерта (на время оных фонтаны перекрывают), либо если не стал свидетелем того, как в той же воде рядом с детками пытаются принимать ванны бомжи (кстати, о подобной категории власти могли бы отдельно позаботиться с помощью спецпалаток не только в лютый мороз).

К слову, даже в столице как-то не слышно властных реляций на предмет "власть позаботилась о киевлянах и гостях в условиях неимоверной жары" (может кто помнит, лет двенадцать назад, когда то-ли реконструировали Майдан Незалежности, то-ли взамен асфальта облицовывали Крещатик плиткой, вдоль по центральной улице столицы стояли бочки с бесплатным квасом. В первую очередь - для строителей, ведь лето и тогда выдалось необычно жаркое. Но и киевляне с удовольствием угощались...). А вот рядовых граждан США "охлаждают" не только в качестве ценных работников, которым необходим кондиционер для мозговой активности. Для горожан открыты специальные комнаты, которые постоянно охлаждаются, и куда можно бесплатно заглянуть и отсидеться перед пробежкой под солнцем, а то и просто отдохнуть от раскаленных городов. У нас же такими оазисами можно назвать только магазины, и то не все. Из некоторых просто выскакиваешь, забывая все, что хотел купить, лишь бы в обморок не упасть от раскаленного воздуха. Особенно плотно жаркий воздух и обморочные запахи "стоит" в небольших магазинчиках, продающих бытовую химию, парфюмерию и подобную мелочевку.

Почти во всех автобусах, которые немного задерживаются на остановках, чтобы не выпадать из графиков передвижения, начинаются скандалы пассажиров с нервного крика «Да поехали уже, сколько можно людей мучить!». Особенно интересна ситуация с пущенными на маршруты новенькими автобусами, которые оборудованы кондиционерами (и соответственно, маленькими окнами). На практике - преимущественно кондиционеры не включаются, а через окна воздух проникает слишком маленькими порциями. Робкие вопросы информированных о технических тонкостях пассажиров "а почему кондиционер не работает, ведь он же здесь есть..." наталкиваются либо на перегородку, отделяющую кабину водителя от салона, либо на защитный контр-вопрос кондуктора "А вы за проезд-то заплатили?". В худшем случае, окружающие недобрым тоном дают "добрые советы": ходить пешком, ездить на такси, купить машину, выйти на ближайшей остановке, вообще сидеть дома, "раз ту такой нежный"...

А пока ожидаем прихода прохладного циклона, потому что летний зной хоть в который раз и выявил работодателей, которые не могут обеспечить своим работникам жизненные, не то, чтобы комфортные температурные условия на рабочем месте, но совести и денег для этого им не добавил. Синоптики уже предупреждали, что такое жаркое лето у нас не последнее и в ближайшие несколько лет погода будет повторять подобные температурные рекорды. Поэтому работодателям стоит встать в очередь за кондиционерами или, как минимум — за вентиляторами.

Юлия Инденко (УНИАН)