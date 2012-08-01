С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Турцию без виз

Соглашение между правительствами Украины и Турции, предусматривающее, что граждане стран смогут находиться на территории другого государства без получения визы до 30 дней с момента въезда, вступило с 1 августа в силу.

Как сообщал УНИАН, общий срок пребывания граждан на территории другого государства не должен будет превышать 90 дней в пределах 180 дней с даты первого въезда.

При этом украинцы и турки, намеревающиеся пребывать на территории другой стороны более 90 дней или с целью трудоустройства, объединения с семьей или обучения должны получить визу в соответствии с законодательством государства пребывания.

Проездными документами, действительными для поездок украинцев в Турцию, согласно указанному соглашению, является заграничный паспорт гражданина Украины, проездной документ ребенка, удостоверение личности моряка и удостоверение члена экипажа самолета (при наличии записи в декларации/полетном задании).

22 декабря 2011 года Украина и Турция подписали соглашение о безвизовом режиме.