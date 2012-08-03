Вступает в силу закон об ужесточении ответственности за фальсификацию лекарств

С 4 августа вступает в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ужесточения ответственности за фальсификацию или оборот фальсифицированных лекарственных средств» (№10561).

Текст закона опубликован в газете “Урядовый курьер”от 3 августа.

Напомним, законом предусмотрено, что нарушение ограничений, установленных для медицинских и фармацевтических работников во время осуществления ими профессиональной деятельности, влечет за собой наложение штрафа в размере трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за нарушения, предусмотренные частью первой этой статьи, влекут за собой наложение штрафа в размере одной тысячи двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В Уголовном кодексе Украины в новой редакции изложена статья 321-1. Изменениями предусмотрено, что изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в больших размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья лица, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, оборудования для их изготовления и имущества.

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они повлекли смерть лица или другие тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, караются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, оборудования для их изготовления и имущества.

Лицо, которое добровольно сдало фальсифицированные лекарственные средства и указало источник их приобретения или способствовало раскрытию преступлений, связанных с их оборотом, освобождается от уголовной ответственности за приобретение, перевозку, пересылку или хранение с целью сбыта, сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, их ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, транзит через ее территорию (часть первая этой статьи, если такие действия не создали угрозы для жизни или здоровья людей)”.

Кроме того, в новой редакции изложена статья 321-2 УК Украины. Изменениями предусмотрено, что умышленное нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний лекарственных средств, фальсификация их результатов, а также нарушение установленного порядка государственной регистрации лекарственных средств караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они повлекли смерть потерпевшего или другие тяжкие последствия, караются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.