Польша за полгода увеличила выдачу виз в Украине до 312 тысяч

Варшава. Польские консульства в первой половине текущего года выдали в Украине около 312 тысяч виз, что почти на 36 тысяч или 13% больше показателей января-июня прошлого года.

По переданным УНИАН данным Министерства иностранных дел Польши, с начала года больше всего увеличилось количество выданных шенгенских виз - до более 200 тысяч по сравнению с 160 тысячами в прошлом году, в то время, как количество выданных национальных виз, владельцы которых преимущественно приезжают на работу, уменьшились до около 111 со 116 тысяч штук.

Более половины всех выданных виз украинцы получили в самом большом консульстве Польши во Львове: более 160 тысяч, что на 15 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место заняло консульство в Луцке, которое выдало около 56 тысяч виз, что на 2 тысячи меньше, чем в прошлом году.

По данным польского МИД, Луцкое консульство стало единственным среди всех семи представительств, где количество выданных виз за первую половину года уменьшилась.

При этом падение произошло за счет уменьшения выдачи шенгенских виз почти на 5 тысяч до около 29 тысяч, в то время как выдача национальных виз выросла на почти 3 тысячи до 27 тысяч штук.

Тройку лидеров польских консульств замкнуло представительство в Киеве, в котором украинцы получили 39,5 тысяч виз (+11 тысяч).

Консульства в Виннице, Харькове, Одессе и Севастополе предоставили украинцам от около 20 до 3,6 тысяч виз, увеличив их количество по сравнению с первой половиной прошлого года с 350 до 6 тысяч.

По данным польского МИД, за первые шесть месяцев года польские консульства выдали 97 тысяч виз для работы в Польше по сравнению с 106 тысячами за первую половину прошлого года. Более 80% всех рабочих виз выдали консульства во Львове и в Луцке.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в польских медиа появилась информация о возможном создании работниками консульства Польши в Луцке преступной группы, занимавшейся нелегальной выдачей виз, которые, по данным источника УНИАН, продавались по цене от 300 до 900 евро (шенгенские визы многократного использования) в то время, как официальная оплата за них для украинцев составляет 35 евро.

МИД Польши, комментируя ситуацию, пообещал уволить своих работников, в случае доказательства их причастности к коррупции, а прокуратура, которая расследует дело нелегальной выдачи виз в Украине с 2011 года, сообщила, что на данном этапе ни одному из польских дипломатов не предъявлены официальные обвинения.

Самая большая польская оппозиционная партия PiS заявила о намерении добиться рассмотрения этого дела на заседании комиссии по иностранным делам Сейма Польши в конце августа.

Справка УНИАН. Польша, которая традиционно выдает украинцам больше всего виз среди всех государств Шенгенской зоны, в прошлом году выдала в Украине около 570 тысяч виз после 450 тысяч в предыдущем году. Количество выданных польскими консульствами для украинцев виз растет с 2009 года после рекордного 40% падения в 2008 году из-за присоединения к "шенгену".

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