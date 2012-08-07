В Чернигове ко Дню независимости установят аттракцион стоимостью почти 4 млн грн

В Чернигове ко Дню независимости Украины в городском Центральном парке культуры и отдыха будет установлен новый аттракцион "Говерла" (украинский прототип "американских горок"). Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова Александр Соколов.

По его словам, "Говерла" украинского производства, над ее монтажом работают специалисты из Винницы, где и производился аттракцион. Его стоимость составляет 3,9 млн грн. Как отметил Соколов, на сегодня работы идут по плану, секции аттракциона монтируются последовательно. На подготовку площадки израсходовано более 400 тыс. грн. Все работы начались с геологического обследования территории. Новый аттракцион имеет "мертвую петлю" и достигает высоты пятиэтажного дома (14 м).

По словам директора парка Владимира Хольченкова, установление "Говерлы" является знаковым, поскольку последний раз аттракционы в Чернигове обновлялись 1986 году.