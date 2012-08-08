В Польше за нелегальную работу задержаны четверо украинцев

Варшава. Польская пограничная служба задержала четырех граждан Украины, которые работали в Польше без необходимых для этого документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, трое украинцев работали неподалёку от украинско-польской границы, а еще один украинец – в городе Вроцлав на западе Польши.

«Мужчины возрастом 50, 51 и 58 лет работали нелегально на строительстве. Все трое находились в Польше на основании разрешения в рамках малого приграничного движения, которое не дает права на работу», - отметили в пограничной службе.

Пограничники обязали украинцев покинуть польскую территорию в течение 15 дней и внесли их данные в базу лиц, которым запрещен въезд в страну на год.

Пресс-служба также сообщила о задержании гражданина Украины, который имел разрешение на работу в Польше, а в действительности 3,5 месяца работал в столице Чехии.

«Украинец получил визу на основании заявки на трудоустройство фирмы из Гданьска. Но вместо того, чтобы приехать к работодателю, поехал в Чехию», - отметили пограничники.

Они также сообщили об аннулировании ему визы, запрете въезда в Польшу на 6 месяцев и возбуждении дела за неправомерное получение визы, которое карается, в соответствии с польским законодательством, лишением свободы до 3 лет.