Правительство утвердило Стратегию реформирования системы соцуслуг
11:57, 09 августа 2012Соцполитика
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Кабинет министров Украины утвердил Стратегию реформирования системы социальных услуг, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
В частности, стратегия предусматривает внедрение механизма предупреждения возникновения сложных жизненных обстоятельств в семьях, государственных стандартов социальных услуг, механизмов контроля за качеством предоставления социальных услуг.
Также предполагается модернизация действующей инфраструктуры и создание конкурентного рынка социальных услуг, а также увеличение перечня социальных услуг на уровне общины.
В ближайшее время для реализации этой стратегии будет разработан соответствующий план на 2012-2016 годы.
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