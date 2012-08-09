Правительство утвердило Стратегию реформирования системы соцуслуг

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию реформирования системы социальных услуг, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, стратегия предусматривает внедрение механизма предупреждения возникновения сложных жизненных обстоятельств в семьях, государственных стандартов социальных услуг, механизмов контроля за качеством предоставления социальных услуг.

Также предполагается модернизация действующей инфраструктуры и создание конкурентного рынка социальных услуг, а также увеличение перечня социальных услуг на уровне общины.

В ближайшее время для реализации этой стратегии будет разработан соответствующий план на 2012-2016 годы.