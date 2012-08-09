Медведев рассказал, на какие рабочие места могут рассчитывать иностранцы в России

Москва. Иностранцев надо привлекать только на те рабочие места, где не хотят работать россияне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал сегодня на заседании президиумам российского правительства.

«Если привлекать иностранных специалистов, то по наиболее дефицитным и востребованным профессиям. Причем не в ущерб тем нашим людям, российском гражданам, которые претендуют на эти рабочие места», - сказал Д.Медведев.

По его словам, ключевая задача российских властей – создание цивилизованного рынка труда и обеспечение экономики квалифицированной рабочей силой.

Он сообщил, что в первом полугодии в РФ приехало свыше 8 млн иностранцев, и сейчас в стране проживает около 10 млн мигрантов.

При этом Д.Медведев отметил, что граждане РФ также уезжают, причем в большинстве случаев это люди с высшим образованием и хорошей профессиональной подготовкой. Вместе с тем в РФ едут работники низкой квалификации, которые с трудом объясняются на русском языке и не знают законов, культуры России, добавил он.

Российский премьер отдельно подчеркнул, что нельзя допускать формирования в России отдельных анклавов из числа иностранных граждан, а также необходимо защищать дальневосточные территории России от избыточной экспансии граждан приграничных государств.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2011 года руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что граждане Украины, приезжающие работать в Россию, будут обязаны документально подтвердить знание русского языка.

13 июня К.Ромодановский сообщил, что Россия усиливает уголовную ответственность для иностранцев за нарушение миграционных правил.

7 мая Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям к ноябрю ввести для гастарбайтеров (трудящихся-мигрантов временно работающих в России) обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

По данным Федеральной миграционной службы, количество трудовых мигрантов в России составляет от 4 до 6 млн человек, в частности, из Украины от 1 до 3 млн.