В России нелегально работают около 2 млн иностранцев

Москва. Около 2 млн иностранцев нелегально работают в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании президиума правительства РФ сообщил директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

«На территории Российской Федерации на сегодня находится, по данным нашей информационной системы, более 10 млн иностранных граждан. 42% из них прибывает с целью, не связанной с трудовой деятельностью, – лечиться, учиться, в гости. 17% законно осуществляют трудовую деятельность. 21% граждан - об этом наша Государственная информационная система миграционного учета говорит - находится в стране с превышением срока пребывания. Мы полагаем, что они нелегально осуществляют трудовую деятельность», - сказал К.Ромодановский.

При этом он напомнил, что 1 июля 2010 года одновременно были введены в действие преференции для высококвалифицированных специалистов и институт патентов для работы физических лиц. По его словам, с этого момента число законно работающих иностранцев выросло более чем в два раза.

В частности, количество высококвалифицированных и квалифицированных специалистов составило немногим менее 33 тыс. человек. За прошедшие шесть месяцев текущего года иностранцам оформлено более 100 тыс. разрешений на временное проживание, 60 тыс. видов на жительство, 45,5 тыс. человек получили гражданство.

При этом он сообщил, что за полгода привлечено к ответственности более 300 тыс. иностранных граждан.

«С помощью нашей информационной системы активно реализуется норма, предусматривающая закрытие въезда в Российскую Федерацию лицам, совершившим административное правонарушение. Я имею в виду иностранцев. На 1 июля 2012 года принято решение (это за полгода) о запрете въезда в Российскую Федерацию более чем 37,5 тыс. иностранных граждан», - сообщил К.Ромодановский.

Кроме того, он сообщил, что в 2013 году изменения в законодательство будут направлены на совершенствование порядка въезда, пребывания и проживания на территории Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан, в которых заинтересована РФ, - инвесторы, предприниматели, студенты, преподаватели, представители науки.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля К.Ромодановский сообщил, что Федеральная миграционная служба России не будет проводить специальные акции против граждан Украины, которые чаще других нарушают трудовое законодательство РФ.

«Украинцы пользуются тем, что они могут приезжать к нам на 90 суток – они приезжают, работают, не платя налоги, и уезжают. Процент незаконно работающих со стороны Украины гораздо больше», - сказал К.Ромодановский.

«Хорошо это или плохо покажет время. По крайней мере, мы имеем адекватную рабочую силу, имеем людей, которые знают русский язык, с которыми нам легко общаться, и вы понимаете, что визуально мы их (украинцев) не отличаем, не замечаем. Обращаем мы внимание на другие страны, граждане которых отличаются от коренных жителей России», - сказал он.