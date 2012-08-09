Кабмин намерен в 2013 году завершить выплаты по вкладам советского Сбербанка

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявляет, что Кабинет министров запланирует в проекте бюджета на 2013 год средства для завершения выплат по обесцененным вкладам советского Сбербанка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом он заявил во время пресс-конференции в Запорожской облгосадминистрации.

«При формировании бюджета на 2013 год правительство запланирует соответствующие средства», - отметил он.

Он также добавил, что в этом году выплата компенсаций проходит спокойно. «Правительство хорошо организовало выплаты компенсаций в этом году: не было ни очередей, ни паники. 6 млн бывших вкладчиков своевременно получат компенсации», - сказал С.Тигипко.

Напомним, с 1 июня 2012 года начались выплаты вкладчикам советского Сбербанка в отделениях «Ощадбанка». Вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. Для получения компенсации граждане должны перерегистрироваться в отделениях «Ощадбанка».

По информации АО «Ощадбанк», в системе «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых только около 6,16 млн лиц уже получили компенсацию в пределах 1000 грн.