МИД рекомендует украинцам воздержаться от туристических поездок в Египет

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от туристических поездок в г.Каир, Александрия, Асуан, Луксор, Таба, а также в города Порт-Саид, Суэц, Эль-Ариш, Рафих и регион Северного Синая в связи с ухудшением безопасности ситуации в Египте и увеличением случаев неконтролируемой агрессии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Во избежание угрозы безопасности, гражданам Украины, которые отдыхают в курортном городе Хургада, МИД рекомендует проводить отдых в пределах территории отеля и воздержаться от неорганизованных поездок в города и за его пределы.

Гражданам Украины, которые отдыхают в курортном городе Шарм эль-Шейх, рекомендовано воздержаться от поездок по Южному Синаю и в направлении г.Таба.

Всем гражданам Украины, которые находятся на территории Египта, МИД рекомендует воздержаться от посещения мест чрезмерного скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях или других мероприятиях, направленных на дестабилизацию ситуации в этой стране. Не рекомендуется вступать в споры с местным населением по вопросам, которые касаются политической ситуации в Египте, религиозных предпочтений, или гендерного неравенства.

МИД Украины также обращает внимание украинцев на необходимость отслеживания сроков действия визы с целью избежания угрозы быть задержанным за нарушение визово-иммиграционного режима Египта.