Азаров уверяет - все пострадавшие от пожара в Херсонской области получат компенсацию

Все пострадавшие от пожара в Херсонской области получат компенсацию, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров после заседания оперативного штаба по ликвидации лесного пожара.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, Н.Азаров сказал: «Я поручил председателю Херсонской ОГА предоставить правительству данные о пострадавших от пожара. Помощь людям, безусловно, будет предоставлена, компенсации будут выделены».

При этом глава правительства подчеркнул, что пока ни один населенный пункт от пожара не пострадал, сгорели лишь две фермы.

Н.Азаров подчеркнул: «Я сказал председателю обладминистрации Херсонской области, что нам проще все населенные пункты, которые находятся в зоне опасности, заново отстроить, чем потерять хотя бы одну жизнь. Поэтому если есть хотя бы малейшая опасность – будем эвакуировать людей. Все расходы мы компенсируем. Человека не вернешь. Дома, машины – все это дело наживное».

«У нас есть трое пострадавших, их жизни сейчас ничего не угрожает, они уже находятся в больнице. Они обеспечены всеми необходимыми лекарствами. При необходимости мы их доставим в специализированные центры», - сказал Н.Азаров.

Глава правительства сообщил, что на территории оперативного штаба по ликвидации пожара будут развернуты медицинские пункты, и уже сейчас дежурят бригады медицинской помощи. Также будет организовано питание граждан и охрана территории.

В то же время Н.Азаров обратил внимание секретаря СНБО Андрея Клюева на необходимость организации отдыха пожарников.

«Я прошу вас обеспечить людей едой, водой. Развернуть специальный лагерь, чтобы люди, которые посменно работают, имели полноценные условия для отдыха, ведь когда люди устают, происходят несчастные случаи», - отметил Н.Азаров.

По данным пресс-службы МЧС, пожар возле с. Кринки Цюрупинского района в хвойном лесу лесного хозяйства „Корсуньское” Каховского лесоохотничьего хозяйства по состоянию на 6.00 отдельными очагами распространился на площадь до 1000 га. Фронт пожара окружен и остановлен.